Governo battuto sul voto segreto al ddl Anticorruzione M5s | Fatto gravissimo

Anticorruzione - Governo battuto alla Camera : La maggioranza è stata battuta nell'aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con la Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato e i 5 stelle ...

Anticorruzione - Governo battuto a Camera : 20.27 governo battuto in aula alla Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione . Dopo il voto il capogruppo M5S D'Uva ha chiesto la sospensione temporanea della seduta,richiesta accolta dal presidente, Fico. L'emendamento, approvato contro il parere del governo , è passato con 284voti a favore contro 239no tra l'esultanza delle opposizioni. "Un successo contro il giustizialismo manettaro",ha commentato la capogruppo di FI ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...