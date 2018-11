Google sta lavorando a delle scarpe con ruote motorizzate per la VR

LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato : LG ha presentato ufficialmente il suo primo speaker intelligente con display touchscreen e Google Assistant integrato. L'articolo LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato proviene da TuttoAndroid.

Presa wifi smart Wi-Fi compatibile Alexa e Google Assistant controllo vocale : Koogeek Wi-Fi la Presa elettrica Wi-Fi per Alexa e Google Assistant con controllo vocale controllo consumo elettrico programmabile accensione e spegnimento e funzione di timer.

La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL : Call Screening, una delle nuove e più sorprendenti feature di Google Assistant, sta iniziando ad arrivare sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. L'articolo La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant permette di aggiungere metodi di pagamento in Italia : Google Assistant Payments è arrivato in Italia! Nella sezione Pagamenti di Google Assistant è ora possibile aggiungere un metodo di pagamento, un indirizzo di consegna e impostare il metodo di approvazione di sicurezza. L'articolo Google Assistant permette di aggiungere metodi di pagamento in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile : anche Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Global Stabile possono provare Google Fotocamera con Night Sight, a patto di avere i permessi di root sbloccati. L'articolo Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant è pronto a rendere più semplici le prossime festività : Google Assistant si prepara a semplificare la vita degli utenti durante le prossime festività invernali, con tante nuove funzioni. L'articolo Google Assistant è pronto a rendere più semplici le prossime festività proviene da TuttoAndroid.

Fatevi riconoscere! Con Google basta la parola : Quante volte ci capita di riconoscere una persona alle vostre spalle solo dalla sua voce? Molto spesso. Per noi umani l’associazione fra la voce e la persona che parla è semplice, ed è una delle capacità che sviluppiamo per prime. Riconoscere qualcuno solo mettendosi “in ascolto”, invece, è la cosa più difficile che si possa chiedere a un PC. Però bisogna trovare il modo di insegnarglielo, prima di tutto per una questione di ...

Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili : Il team di Google di recente ha annunciato un aggiornamento della sua politica per gli sviluppatori di Google Play ch epotrebbe causare alcuni guai a diverse app L'articolo Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili proviene da TuttoAndroid.

L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant - il download automatico in Google Podcasts e altro : Il codice contenuto nell'apk della versione 8.49 dell'app Google evidenzia che Big G sta lavorando sul collegamento di auto compatibili con Google Assistant e sulla possibilità di condividere le raccolte, mentre altre funzionalità in fase di sviluppo includono il download automatico in Google Podcast e una cronologia di Google Lens. L'articolo L’app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant, il download ...

Il mistero dell'aereo sommerso : scoperto da Google Earth a poche miglia dalla costa : E' inquietante l'immagine scoperta da un uomo inglese che stava facendo delle ricerche sulle mappe di Google Earth. Poco distante dalla costa di Edimburgo, appare un aereo completamente...

Alla velocità della luce gli aggiornamenti Android : nuova proposta di Google : La lentezza con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti Android sono un po' il tallone di Achille di questo OS mobile, cui Google ha cercato di mettere una pezza ricorrendo a Project Treble (separazione del core Android dalle librerie dei driver proprietari di ciascun OEM, in modo da rendere indipendenti i rilasci che riguardano l'una e l'altra parte). La nuova funzione cui starebbe pensando il colosso di Mountain View prende il nome di 'Apex', ...

Google App : un bug attiva la richiesta della posizione : Google App si è notevolmente evoluta rispetto al passato e ha scalato la classifica di gradimento degli utenti passando da servizi fastidiosi e invasivi a compagna di viaggio della quale è difficile fare a meno. Nel leggi di più...

Google parteciperà al CES 2019 con uno stand all’aperto più grande che mai : Google ha confermato la propria partecipazione al CES 2019, dove potrà contare su un padiglione all'esterno decisamente esagerato. L'articolo Google parteciperà al CES 2019 con uno stand all’aperto più grande che mai proviene da TuttoAndroid.