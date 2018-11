Google Pixel 3 | alcune unità affette da “errore irreversibile” nella fotocamera

Google Pixel e Google Pixel XL ricevono le patch di sicurezza di novembre : Seppur con qualche giorno di ritardo rispetto all'annuncio, ecco arrivare il promesso aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2018 per Google Pixel e Google Pixel XL. L'articolo Google Pixel e Google Pixel XL ricevono le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcuni presunti scatti realizzati con Google Pixel 3 Lite : A pochi giorni dalla segnalazione relativa al possibile Google Pixel 3 Lite, scopriamo le sue presunte capacità fotografiche grazie a una serie di presunti sample. L'articolo Ecco alcuni presunti scatti realizzati con Google Pixel 3 Lite proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 : Sono arrivate altre funzionalità interessanti di Google Fotocamera sbarcate di recente con il lancio di Google Pixel 3 e 3 XL. E queste ultime arrivano tramite vie terze direttamente ai Pixel di prima e seconda generazione grazie a un aggiornamento che introduce il Motion Metering e l'autofocus predittivo, in inglese Autofocus Tracking. L'articolo Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 ...

Prototipo reale Google Pixel 3 Lite - il fascia media di Mountain View (FOTO) : Potrebbe essere arrivato il momento del Google Pixel 3 Lite, un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato, che aveva già dato le prime evidenze di sé qualche tempo fa (vi avevamo parlato qui del progetto generale). Come riportato da XDA Developers, che si è preoccupata di diffondere anche le prime presunte immagini dal vivo del dispositivo, il Google Pixel 3 Lite non dovrebbe presentare il notch, ed essere alimentato dal processore ...

La feature Call Screen di Google Pixel 3 presto consentirà di salvare le trascrizioni delle chiamate : Sarà presto disponibile un'importante novità per Call Screen, interessante feature lanciata in occasione della presentazione dei Google Pixel 3 L'articolo La feature Call Screen di Google Pixel 3 presto consentirà di salvare le trascrizioni delle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel - pronto un telefono di fascia media : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel corso dell’anno si sono inseguite diverse voci di corridoio sull’esistenza di uno smartphone a marchio Google Pixel destinato a un pubblico poco propenso a scucire 900 euro per un telefono, ma con l’uscita di Pixel 3 e Pixel 3 XL sembrava che i lavori sul gadget fossero stati interrotti. Ebbene, sembra che effettivamente non sia così: secondo alcune, più recenti indiscrezioni, Google starebbe ...

Google Pixel 3 Lite : ecco come potrebbe essere la versione economica dei Pixel : I nostalgici della serie Nexus di Google, che univa hardware top e l’esperienza d’uso stock di Google a prezzi davvero abbordabili, ci sono eccome, ma ormai sembra che Google abbia abbandonato quella via, concentrandosi esclusivamente leggi di più...

Google Pixel 3 XL : altri problemi per diverse unità : Dopo la presentazione di Google Pixel e Google Pixel 3 XL, gli utenti e i media sembravano davvero euforici per i miglioramenti apportati ai dispositivi. nelle settimane successive però si sono aperte diverse controversie, con leggi di più...

Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite : ecco foto - prezzo e specifiche : Sarà davvero Google Pixel 3 Lite quello che vediamo in una serie di foto e di cui un sito russo fornisce alcune informazioni tecniche? L'articolo Questo dovrebbe essere Google Pixel 3 Lite: ecco foto, prezzo e specifiche proviene da TuttoAndroid.

La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL : Call Screening, una delle nuove e più sorprendenti feature di Google Assistant, sta iniziando ad arrivare sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL. L'articolo La funzione Call Screening sta arrivando su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL proviene da TuttoAndroid.

La modalità Night Sight della Google Camera arriva su tutta la gamma Pixel : Nella presentazione del Pixel 3 e del Pixel 3 XL di metà ottobre Google si è concentrata parecchio sulla fotoCamera, e su come anche utilizzando una sola Camera sia riuscita a ottimizzare il software per leggi di più...

Google Pixel 3 XL è una bomba nelle foto in notturna. Merito del software : Se vi capita spesso di scattare foto in notturna con lo smartphone, date un’occhiata alle immagini di questa pagina e stupitevi. Le abbiamo fatte con il Pixel 3 XL, lo smartphone di Google che ieri ha ricevuto un aggiornamento software per migliorare, appunto, gli scatti in notturna. Non serve un esperto di fotografia per capire che il risultato è molto buono. Cosa ha migliorato le foto? Un algoritmo, cioè un programma. Attivando la ...

Google Pixel 3 : l’intelligenza artificiale si fa valere : Dopo la presentazione di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, la lente d’ingrandimento è stata subito posta sulle prestazioni della fotocamera, tralasciando altri particolari che potevano comunque risultare interessanti. Uno di questi è senza leggi di più...