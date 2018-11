Gollini interviene su Instagram per ribadire il suo amore per Giulia

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Il portiere dell'Atalanta, Pierluigi, dopo le indiscrezioni relative ad un suo presunto tradimento nei confronti della fidanzataProvvedi, aveva scelto di rimanere in silenzio. Tuttavia, durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e Alfonso Signorini si sono soffermati sulla vicenda, informando la cantante di quanto affermato in questi giorni dalla influencer Deianira Marzano, la quale ha rivelato di aver visto il calciatore lasciare la discoteca Hollywood di Milano in compagnia di un'altra ragazza.Provvedi, dopo essere stata informata dalla sorella Silvia dell'accaduto, è scoppiata in lacrime. A questo punto, però, sia la conduttrice del GF Vip che il giornalista milanese hanno cercato di rassicurarla, dicendole di non dare troppo peso a un gossip che, al momento, non è stato affatto confermato. Nel frattempo, al termine della diretta su ...