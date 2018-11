Golf | Ranking Mondiale | Francesco Molinari chiude l’anno al sesto posto! Primeggia Justin

oasport

(Di martedì 20 novembre 2018)si conferma alposto neldidopo la strepitosa conquista della Race to Dubai che lo ha consacrato come il miglior giocatore europeo di questa stagione. Il piemontese, che nel 2018 ha vinto l’Open Championship (primo italiano capace di imporsi in una prova dello Slam) ed è stato determinante per il trionfo dell’Europa nella Ryder Cup (cinque successi in altrettanti incontri disputati),l’anno con 6.4714 di average point e 330.04 di totale, secondo europeo nella classifica generale alle spalle soltanto dell’ingleseRose che è balzato al comando della graduatoria con 481.65 punti superando lo statunitense Brooks Koepka (451.50). A completare la top 5 gli altri americani Dustin Johnson (404.19),Thomas (421.07), Bryson DeChambeau (380.21). Chicco è riuscito così a precedere gli altri britannici Rory ...