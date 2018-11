Golf | Race to Dubai 2019 | cambiano punti

Golf - Molinari non sta nella pelle dopo la vittoria nella Race to Dubai : “è un momento incredibile” : Le parole del Golfista italiano dopo la vittoria nella Race to Dubai, ossia l’ordine di merito che designa il miglior giocatore dell’European Tour Francesco Molinari ha coronato la sua splendida stagione vincendo anche la Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che designa il miglior giocatore dell’European Tour, colui che nel corso dell’anno è capace di unire vittorie di peso a una presenza regolare nelle parti alte della classifica. ...

Golf - European Tour 2018 : Danny Willett vince il DP World Tour Championship - Francesco Molinari la Race to Dubai : Il DP World Tour Championship è terminato da pochi minuti, e con esso anche la stagione 2018 dell’European Tour. La vittoria è andata all’inglese Danny Willett, che torna a vincere un torneo a oltre due anni e mezzo dal Masters di Augusta del 2016 con un giro in -4, che gli assicura un totale di 270 colpi (18 sotto il par totale) e una bella gioia. Il suo successo, inoltre, significa in automatico che la Race to Dubai ha un nuovo ...

Golf - Francesco Molinari ha vinto la Race to Dubai! Quanti soldi ha guadagnato Chicco? Montepremi da urlo : Francesco Molinari ha concluso un’annata da incorniciare conquistando la Race to Dubai e diventando così il miglior Golfista d’Europa. Un riconoscimento ampiamente meritato per il piemontese che in quest’annata ha conquistato anche l’Open Championship (primo italiano a imporsi in un Major), il BMW PGA Championships e il Quicken Loans National oltre alla Ryder Cup. Un trionfo da favola per il nostro portacolori che non ...

Golf - Molinari è nella storia : ha vinto la Race To Dubai : Sempre più nella storia Francesco Molinari, il Golfista torinese ha conquistato la Race To Dubai ed è il primo italiano della storia a primeggiare nell'European Tour.Mancava soltanto un ultimo tassello per completare un'annata leggendaria per Francesco Molinari, impegnato nell'ultimo torneo dell'anno il DP World Tour Championship, che si svolge al Jumeirah Golf Estates di Dubai, decisivo per determinare il miglior Golfista europeo della ...

Golf - Molinari vince la Race To Dubai è il numero uno d Europa

Golf - Francesco Molinari sul tetto d’Europa : l’azzurro vince la Race to Dubai : Francesco Molinari sempre più nella storia del Golf italiano, il Golfista è il numero 1 d’Europa in questa splendida annata Ancora una grande impresa di Francesco Molinari in una stagione che lo ha consacrato ai vertici mondiali: ha infatti vinto anche la Race To Dubai, ossia l’ordine di merito che ha designato il miglior giocatore continentale, primo italiano a riuscire nell’impresa. Il DP World Tour Championship, ultimo ...

Golf - European Tour 2018 : Patrick Reed e Danny Willet in testa al DP World Tour Championship. Francesco Molinari ha le mani sulla Race to Dubai : Mancano soltanto 18 buche alla chiusura dello European Tour 2018. Ad un giro dal termine del DP World Tour Championship, ultimo appuntamento della stagione, in testa la coppia formata dallo statunitense Patrick Reed e dall’inglese Danny Willet, a -14 per il torneo. Il campione americano, vincitore dell’Augusta Masters in questa stagione, ha chiuso il proprio giro in 67, con quattro birdie nelle seconde nove buche, mentre il britannico ha ...

Golf : Race to Dubai - Molinari arretra : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Francesco Molinari frena, Tommy Fleetwood avanza, e la corsa alla Race to Dubai 2018 si fa sempre più avvincente. Nel 2/o round del Dp World Tour Championship, ultimo evento ...

