Golf – L’Italia di Pavan e Paratore alla World Cup in Australia

Gas - l’Italia sbarca nel Golfo e sfida Parigi. L’accordo con Abu Dhabi guarda alla Libia : La strada per la Libia passa per gli Emirati Arabi. L’Eni sbarca in modo massiccio nel Golfo, per la prima volta nella sua storia, e gli accordi strategici con Abu Dhabi si allargano subito all’Egitto e in prospettiva anche al Fezzan, dove l’Italia deve fronteggiare la concorrenza francese. In un Medio Oriente fatto a vasi comunicanti a volte le vi...

Golf - Chicco Molinari nel mito : un’icona vincente che incanta l’Italia a suon di trionfi : Una stagione da incorniciare, di quelle che sogni per tutta una vita, di quelle che speri di vivere fin da bambino quando immagini un futuro roseo e luminoso. Chicco Molinari ricorderà per sempre questo magico 2018, l’anno della sua definitiva consacrazione, quello in cui ha scalato tutte le gerarchie del Golf internazionale e ha regalato perle storiche all’Italia e non solo: il torinese è stato impeccabile dall’inizio alla ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose in difesa del titolo al Turkish Airlines Open - per l’Italia al via Andrea Pavan e Renato Paratore : Terminata la quarta e ultima tappa dei World Golf Championship con la vittoria di Xander Shauffele a Shanghai, lo European Tour 2018 riprende con il Turkish Airlines Open, sesto appuntamento delle Rolex Series. I giocatori saranno impegnati da domani, giovedì 1 novembre, a domenica 4 novembre sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya, città nel sud della Turchia affacciata sul mar Mediterraneo. Justin Rose difenderà il titolo ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel Golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Golf – Youth Olympic Games - Andrea Romano e Alessia Nobilio rappresentano l’Italia in Argentina : l’Italia fu protagonista nella precedente edizione del 2014 in Cina con Renato Paratore che conquistò l’oro individuale e poi il bronzo a squadre insieme a Virginia Elena Carta Andrea Romano e Alessia Nobilio difendono i colori azzurri agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili che si stanno svolgendo a Buenos Aires in Argentina, e dove la gara di Golf individuale (maschile e femminile con formula stroke play) avrà luogo dal ...

Golf - Ryder Cup : la FIG a Parigi per promuovere l’Italia come meta Golfistica : Golf, Ryder Cup in corso, una delegazione della nostra Federazione italiana si è recata a Parigi anche a scopi pubblicitari Una finestra sull’Italia nel cuore della Ryder Cup. Il viaggio del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 fa tappa a Parigi, dove la Federazione Italiana Golf è presente all’interno del Villaggio Commerciale de Le Golf National con uno spazio espositivo e interattivo – in partnership con l’Enit – per ...

Golf – World Junior Girls Championship : l’Italia si aggiudica la vittoria nella categoria U18 : l’Italia ha vinto il World Junior Girls Championship, Mondiale della categoria U18. E’ il 27° successo in campo internazionale degli italiani a un passo dal record di 28 del 2009 Ancora una grande prestazione azzurra in campo internazionale, in una stagione ricca di successi di prestigio: l’Italia (Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri) si è imposta nella classifica a squadre del World Junior Girls Championship, il ...