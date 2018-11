Gol Santander | il centravanti del Bologna a segno anche con la maglia del Paraguay VIDEO

Serie A - Chievo-Bologna 2-2 : Gol di Santander - Meggiorini - Obi e Orsolini : Dopo tre sconfitte di fila ecco il primo punto per l'ex c.t. Ventura. Chievo-Bologna finisce 2-2, al Bentegodi gol ed emozioni sin dai primi minuti. Con questo punto i veneti si tolgono di dosso il ...

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : Gol Santander - Bologna in vantaggio a Verona [FOTO e VIDEO] : 4′ – CHIEVO-Bologna 0-1! Come non detto, Manganiello chiama al Var Orsato che, dopo aver visto l’azione, rettifica: decisiva la deviazione di un difensore cLIVEnse. Il gol di Santander è buono. Ouverture du score pour Bologna grâce à Santander !0-1 #ChievoBologna pic.twitter.com/imlo12NWJG — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 11 novembre 2018 2′ – CHIEVO-Bologna 0-0: annullato gol a Santander per ...

Bologna-Torino : 2-2. Gol di Iago - Baselli - Santander e Calabresi : Il Toro si butta via. La quarta vittoria stagionale e l'agognato balzo in zona Europa sfumano nella ripresa in casa del Bologna. I granata sfruttano le occasioni che gli capitano, sembrano controllare ...

Serie A - Bologna-Udinese 2-1. Gol di Pussetto - Santander e Orsolini : Il match delle 12.30 tra Bologna e Udinese finisce 2-1. Primo tempo combattuto, gli ospiti mancano il vantaggio con Mandragora e Lasagna, poi passano al 32' con l'esterno vincente di Pussetto. Il ...

Gol Santander - il bolide del Ropero spacca la porta di Scuffet [VIDEO] : Gol Santander – Sono bastate poche gare perché venisse definito come un brocco da tanti, ma Federico Santander, centravanti paraguaiano del Bologna, sta iniziando a prendersi le sue rivincite. Dopo il gol alla Roma di sette giorni fa, oggi l’attaccante rossoblu ha replicato contro l’Udinese: riceve palla da Svanberg, effettua un controllo orientato e scarica un missile terra-aria che elude il tentativo di intervento da ...