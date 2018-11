blogo

: GLOW ha rischiato di chiudere dopo una sola stagione - tvblogit : GLOW ha rischiato di chiudere dopo una sola stagione -

(Di martedì 20 novembre 2018) I numeri contano per tutti, anche per Netflix e le altre piattaforme di streaming che non rivelano i dati delle proprie visualizzazioni (a parte chi come YouTube Premium o Facebook Watch le lascia ben visibili). Se la vostra serie tv preferita di Netflix o Amazon è stata quindi cancellatauna o più stagioni, tra le ragioni della chiusura c'è quindi anche il numero di persone che l'hanno vista.Secondo quanto riporta TvLine riprendendo una notizia del Wall Street Journal (purtroppo non leggibili gratuitamente online), Netflix è andata molto vicina ala primahadiunapubblicato su TVBlog.it 20 novembre 2018 10:35.