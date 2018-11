Gli Statali si ammalano meno | effetto deterrenza dei controlli Inps

INPS - nel 3° trimestre meno certificati di malattia per Gli statali : Diminuiscono i giorni di malattia dei dipendenti pubblici nel 3° trimestre del 2018 . Lo rivela l' INPS , che ha pubblicato l'Osservatorio statistico sul "Polo unico di tutela della malattia". In ...

Giulia Bongiorno - il piano del ministro per cacciare Gli Statali fannulloni : così non potranno più imboscarsi : Una delle regole della politica è non toccare le corporazioni, perché tolgono il voto. Qualche volta però vale il contrario: se trascuri un tumore, si muore tutti, anche se il tumore ti vota. Dunque ...

La mia pensione futura Inps online : estesa aGli Statali : come funziona : Anche gli Statali avranno accesso al servizio online La mia pensione futura Inps, grazie a un grande progetto di ampliamento del servizio firmato Inps, che prenderà avvio proprio entro fine 2018 per una prima platea di 500 mila dipendenti pubblici. Oltre a ciò, sempre entro fine anno circa 1 milione di cittadini lavoratori si vedrà recapitare le famose buste arancioni a casa propria, con l’estratto contributivo e una simulazione dell’importo ...

L’Italia è una Repubblica fondata sui nonni - ma Gli over 65 non hanno sconti nei musei statali : Dopo la rimodulazione delle giornate gratuite nei musei annunciata dal ministro Alberto Bonisoli, torna la questione delle riduzioni nei musei agli over 65 che, all'epoca della riforma Franceschini, furono sacrificati in nome delle domeniche gratis nel patrimonio museale e archeologico italiano.Continua a leggere

Statali - la beffa suGli aumenti. Solo 8 euro in più a fine mese : Il governo prova a 'sedurre' gli Statali con qualche briciola di aumento in busta paga. Di fatto nella legge di Bilancio è previston un incremento di 8 euro lordi al mese che di fatto entrerà a regime ...

Statali - slittano le pensioni : non c'è il taGlio delle 'alte' : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' riservata agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ...

Quota 100 - Gli Statali potrebbero dover attendere nove mesi per l'uscita : Il provvedimento legato alla Quota 100 non sara' contenuto nella nuova Legge di Bilancio che entrera' in vigore a partire dal prossimo primo gennaio bensì in un decreto ad hoc che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2019. Come anticipato più volte, il sistema della Quota 100 sara' strutturato con le finestre trimestrali la prima delle quali si dovrebbe aprire ad aprile. nove mesi di attesa per gli statali Non circolano buone notizie circa il ...

Speciale Manovra/1 - Quota 100 - per Gli statali una prima finestra a nove mesi : Dopo il primo ciclo di pensionamenti della Pa a nove mesi dalla maturazione dei requisiti minimi (62 anni e 38 di contributi) si tornerebbe poi alle due finestre mobili semestrali, mentre i lavoratori privati conteranno su quattro finestre di uscita ...

Quota 100 : finestra secca ad aprile e poi ogni 3 mesi - ma non per Gli statali : Quota 100 si fara' nonostante Bruxelles e le agenzie di rating abbiano bocciato la manovra finanziaria del governo e quindi pure gli interventi previdenziali. Il Ministro dell’interno Salvini, l’altro Vice premier Di Maio e altri esponenti della maggioranza di governo e vicini al dossier della manovra finanziaria spingono all’ottimismo, annunciando continuamente che non ci saranno manovre bis, correttivi e passi indietro per tutto quanto gia' ...

Quota 100 - per Gli Statali sarà poco conveniente : tagli alle pensioni e pagamento Tfr in ritardo : Dei 380mila lavoratori toccati dalla riforma, circa la metà sono dipendenti statali e secondo le analisi effettuate prendendo in considerazione le bozze di riforma, per questi lavoratori l'uscita anticipata con Quota 100 non sarebbe affatto conveniente in quanto potrebbero subire un taglio dell'assegno pari al 10-13%.Continua a leggere

Pensioni - ddl ad hoc per quota 100 : allo studio il preavviso aGli statali : Un provvedimento specifico anche per quota 100 . Non dovrebbe infatti arrivare più, il dettaglio della misura, con la legge di Bilancio la quale conterrà invece gli stanziamenti necessari con la ...

Manovra - anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per Gli Statali norma ad hoc - va garantita continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...