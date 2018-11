Gli inediti di X Factor 12 | tutti i titoli dei brani che verranno presentati nel Live

optimaitalia

: I concorrenti di #XF12 sono pronti per presentare gli inediti durante il quinto Live Show. Se anche voi non vedete… - XFactor_Italia : I concorrenti di #XF12 sono pronti per presentare gli inediti durante il quinto Live Show. Se anche voi non vedete… - XFactor_Italia : Ci siamo, il Live Show più importante sta per arrivare! La prossima settimana arrivano Gli Inediti dei concorrenti… - OptiMagazine : Gli inediti di #XF12: tutti i titoli dei brani che verranno presentati nel Live Show del 22 novembre… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nell’ultimoShow di X12 sono stati eliminati i Seveso Casino Palace, e Lodo Guenzi dovrà mantenere in piedi la sua squadra con l’unico gruppo rimasto, i BowLand. A questo punto della gara è arrivato uno dei momenti più attesi del programma, e nei daily di questi giorni si è parlato proprio di questo.Nel quartoShow, la squadra degli Under Uomini è stata l’unica a non andare in ballottaggio. Erano a rischio eliminazione, infatti, Luna Melis (Under Donne), Naomi Rivieccio (Over) e i Seveso Casino Palace (Gruppi). I giudici hanno incontrato i propri concorrenti per rivedere le esibizioni della puntata e capire dove migliorare.Ad X12 è arrivato però il momento degli. Dopo aver commentato il lavoro svolto durante la precedente settimana, i BowLand comunicano il titolo dell’inedito che porteranno sul palco giovedì 22 novembre. Si tratta di un brano ...