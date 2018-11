Gli appuntamenti di martedì 20 a Bologna e dintorni | Luis Sepulveda

AMICI 18 : ecco come seguire il DAYTIME - tutti Gli appuntamenti : Sabato 17 novembre 2018 è ufficialmente partita la diciottesima edizione di AMICI: dopo aver ricevuto nel suo studio Irama, vincitore dell’ultima edizione, Maria De Filippi ha presentato i nuovi professori del programma. Rudy Zerbi, Alex Britti e Stash dei The Kolors i professori di canto, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens i componenti della commissione di ballo. Ad oggi, nella scuola più famosa d’Italia sono ...

Sport Invernali - quanti appuntamenti in settimana : tutto il programma dettaGliato : Il programma settimanale delle gare: sci alpino in America del Nord, al via sci di fondo, combinata nordica e slittino La stagione degli Sport Invernali entra definitivamente nel vivo. Lo sci alpino si trasferisce in America del Nord (uomini a Lake Louise e donne a Killington) per la terza tappa di Coppa del mondo, al via sci di fondo e combinata nordica nella località finlandese di Ruka, dove è presente anche il salto con gli sci. Lo ...

Idee per il weekend : Gli appuntamenti più interessanti di novembre : In palio tanti buoni! Torna Curiosa in Fiera d'Autunno , tre eventi in uno, tra shopping, buon cibo, salone dedicato ai bambini e spettacoli per tutte le età, dalla musica, alle sfilate con tanto di ...

Gli appuntamenti della rassegna 'Autunno ai Musei Civici' nel weekend : Il laboratorio si svolge al Dida a piano terra di Palazzo dei Musei in largo Sant'Agostino per il Mese della scienza delle Biblioteche Comunali. Il programma completo è sul sito , www.comune.modena.

Amazon Loft for Xmas - tutti Gli appuntamenti del primo negozio Amazon in Italia - : Verrà allestito, con l'aiuto dei volontari dell'Associazione, un corner tutto dedicato al tatto, il senso principale attraverso cui si scopre il mondo. I visitatori avranno la possibilità di entrare ...

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 10 e domenica 11 novembre in Riviera e Côte d'Azur : Per il ciclo 'Piante mediterranee tra scienza e tradizione', convegno 'La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' con Alessandro Carassale dell'Università di Genova, su 'Aspetti ...

Gli appuntamenti per il fine settimana del 10 e 11 novembre : Sabato 10 novembre due spettacoli, alle ore 18 e 21,15. Ingresso libero ma necessaria la prenotazione. Redazione Ti potrebbero interessare anche:

L'Effimero meraviGlioso tra musica e teatro : 15 appuntamenti - c'è anche Nada - Sardiniapost.it : Il cartellone punta a 'risvegliare le coscienze con spettacoli capaci di offrire spunti di riflessione, oltre che di divertire ed emozionare', sottolinea la direttrice artistica Maria Assunta Calvisi.

Tutti Gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 8 a domenica 11 novembre in Riviera e Côte d'Azur : Per il ciclo 'Piante mediterranee tra scienza e tradizione', convegno 'La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' con Alessandro Carassale dell'Università di Genova, su 'Aspetti ...

Elezioni di Midterm - risultati in diretta : ecco Gli appuntamenti da seguire : Donald Trump Occhi puntati sugli Stati Uniti e sulla Casa Bianca. C’è grande attesa per i risultati delle Elezioni di Midterm (metà mandato) che arriveranno questa notte dagli Usa. Il voto, valido per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Senato, è ritenuto da molti una prova di forza per il Presidente in carica Donald Trump, che avrà un riscontro concreto da parte degli elettori. ecco come seguire i risultati in diretta tv ...

LUCCA COMICS & GAMES 2018 - Gli appuntamenti del 3 novembre del'Area Movie : Diego Luna in "Narcos: Messico" Domani, sabato 3 novembre 2018, Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, torna per la seconda volta a LUCCA COMICS & GAMES , Area Movie a cura di QMI- Stardust, con uno speciale appuntamento dedicato ad una ...

Gli appuntamenti di giovedì 1 novembre a Bologna e dintorni : Quintorigo : MUSICA Quintorigo Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 051266112 Il nuovo doppio disco "Opposites" che i ...

Gli appuntamenti di mercoledì 31 a Bologna e dintorni : Halloween : INCONTRI TRA DANZA E SCIENZA DamsLab, piazzetta Pasolini 5/b, ore 16.30, ingresso libero Studiare la percezione e la ...

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano Gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...