Giulia Provvedi tradita | Deianira Marzano a Pomeriggio 5 | «Confermo | lui è andato via con

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi tradita - arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini : di Emiliana Costa Giulia Provvedi tradita? arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini . Durante la puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri sera, la gemella bionda delle Donatella ...

Grande Fratello Vip - Gollini a Giulia Provvedi : 'Un amore fortissimo' : ROMA - ' Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti '. L'attesa risposta di Pierluigi Gollini è arrivata. Il portiere dell' Atalanta , compagno di Giulia Provvedi , è finito al centro del gossip per un ...

GF Vip 3 - Deianira rivela nuovi dettagli sul presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi (video) : Deianira Marzano torna a parlare a Pomeriggio 5 del caso che l'ha resa protagonista della cronaca rosa degli ultimi giorni. Seppur afona, l'ex aspirante naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi ha inviato un videomessaggio a Barbara d'Urso per aggiungere nuovi dettagli alla testimonianza sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni della compagna Giulia Provvedi, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi di nuovo in lacrime per le (presunte) corna del fidanzato : Silvia Provvedi Aria di crisi per Giulia Provvedi. Durante la diretta di ieri la bionda cantante ha dovuto affrontare un momento molto particolare: la scoperta di un rumor su un presunto tradimento del suo compagno, Pierluigi Gollini. “Non me l’aspettavo, mi fa male, io in ogni caso continuo il mio percorso, sono arrivata fin qui forte con mia sorella” era stato il suo commento a caldo. Oggi, durante il pranzo, complice forse anche la ...

Giulia Provvedi in lacrime - disperata per il fidanzato : “Non riesco a capire” : Qual è la verità sul fidanzato di Giulia Provvedi? Lo sfogo della concorrente del Gf Vip Non sta passando dei bellissimi momenti Giulia Provvedi nella Casa del Gf Vip 2018. Le ultime notizie emerse sul fidanzato Pierluigi l’hanno parecchio turbata. A rendere tutto ancora più difficile, la lontananza dalla sorella Silvia. Adesso Giulia si trova […] L'articolo Giulia Provvedi in lacrime, disperata per il fidanzato: “Non riesco a ...

Giulia Provvedi furiosa con Pierluigi Gollini : arriva lo sfogo al GF Vip : Grande Fratello Vip: Pierluigi Gollini fa soffrire Giulia Provvedi La nuova puntata della terza edizione del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 non è stata affatto semplice per la concorrente Giulia Provvedi. Il motivo? La conduttrice Ilary Blasi ha svelato alla giovane che l’influencer Deianira Marzano, circa 10 giorni fa, ha rivelato su instagram di aver avvistato il suo fidanzato Pierluigi Gollini in compagnia di un’altra ...

Chi è Deianira Marzano - la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi : È)Deianira Marzano è la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi di tradimento. Classe 1978, Deianira è nata a Napoli ed è la figlia di una celebre embriologa. Da diversi anni però vive a Caserta, dove si è trasferita con tutta la famiglia, iniziando a girare dei video che hanno riscosso un enorme successo sul web. Sui social ha 61 mila follower, che seguono i suoi aggiornamenti quotidiani, commentando le numerose clip postate sui ...

Ilary Blasi - gaffe su Le Donatella : sbaglia nome e fa battuta sul tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi : Ilary Blasi è sempre più amata dal pubblico anche grazie alle sue gaffe , volontarie o no, durante la conduzione del Gf Vip. Ilary Blasi senza parruca e in infradito sotto all'abito lungo: 'Sei una di ...

Giulia Provvedi : il fidanzato annulla i gossip sui social “Ti aspetto” : Giulia Provvedi ha scoperto nella diretta di ieri del Grande Fratello Vip 3 alcune voci sul suo fidanzato. Pierluigi Gollini l’avrebbe tradita dicono alcuni o avrebbe comunque fatto il provolone con alcune ragazze in discoteca. Al centro di tutto le parole di Deianira Marzano, influencer ed ex concorrente di Saranno Isolani. Durante la puntata di ieri però Pierluigi ha deciso di esprimere il suo pensiero in modo indiretto, commentando ...

Gossip - Pierluigi Gollini pubblica una dedica d'amore sui social per Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini, dopo i sospetti circa un presunto tradimento che avrebbe perpetrato ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, ha postato su Instagram una dedica d'amore indirizzata proprio all'attuale compagna. L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni, ma anche di notizie poco piacevoli per alcuni concorrenti. Nelle scorse settimane, su Instagram, la blogger partenopea Deianira Marzano ha rivelato di aver visto ...

Gf Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi dopo le accuse di tradimento : "Io ti aspetto" : Per Giulia Provvedi la diretta del Grande Fratello Vip del 19 novembre non è stata affatto facile da affrontare: è toccato a Silvia l'ingrato compito di informare la sorella del pressante gossip che ...

Giulia Provvedi/ A Mattino 5 si parla del presunto tradimento : 'Solo gossip!' - GF Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Provvedi dovrà prepararsi al colpo di scena questa sera: il Grande Fratello Vip 3 dividerà le due Donatella. Cosa accadrà poi?

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi : "Ti amo e ti aspetto" ma Deianira frena : "Porterò altre prove" : Pierluigi Gollini rompe il silenzio su Instagram ma la questione del presunto tradimento non sembra affatto conclusa.

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi scopre in diretta le corna del fidanzato : “Mi fa male ma non mollo adesso” : La finale della terza edizione del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 10 dicembre, una data che sembra lontana considerando che il reality sembra bloccato in un limbo dove accade poco e nulla. Si punta molto su un gossip, vero o finto che sia, sul calciatore Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi. La blogger e influencer Deianira Marzano ha infatti riferito di averlo visto in atteggiamenti poco equivoci con altre ragazze in una ...