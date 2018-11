Giulia Provvedi in lacrime | disperata per il fidanzato | “Non riesco a capire”

Giulia Provvedi furiosa con Pierluigi Gollini : arriva lo sfogo al GF Vip : Grande Fratello Vip: Pierluigi Gollini fa soffrire Giulia Provvedi La nuova puntata della terza edizione del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 non è stata affatto semplice per la concorrente Giulia Provvedi. Il motivo? La conduttrice Ilary Blasi ha svelato alla giovane che l’influencer Deianira Marzano, circa 10 giorni fa, ha rivelato su instagram di aver avvistato il suo fidanzato Pierluigi Gollini in compagnia di un’altra ...

Chi è Deianira Marzano - la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi : È)Deianira Marzano è la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi di tradimento. Classe 1978, Deianira è nata a Napoli ed è la figlia di una celebre embriologa. Da diversi anni però vive a Caserta, dove si è trasferita con tutta la famiglia, iniziando a girare dei video che hanno riscosso un enorme successo sul web. Sui social ha 61 mila follower, che seguono i suoi aggiornamenti quotidiani, commentando le numerose clip postate sui ...

Ilary Blasi - gaffe su Le Donatella : sbaglia nome e fa battuta sul tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi : Ilary Blasi è sempre più amata dal pubblico anche grazie alle sue gaffe , volontarie o no, durante la conduzione del Gf Vip. Ilary Blasi senza parruca e in infradito sotto all'abito lungo: 'Sei una di ...

Giulia Provvedi : il fidanzato annulla i gossip sui social “Ti aspetto” : Giulia Provvedi ha scoperto nella diretta di ieri del Grande Fratello Vip 3 alcune voci sul suo fidanzato. Pierluigi Gollini l’avrebbe tradita dicono alcuni o avrebbe comunque fatto il provolone con alcune ragazze in discoteca. Al centro di tutto le parole di Deianira Marzano, influencer ed ex concorrente di Saranno Isolani. Durante la puntata di ieri però Pierluigi ha deciso di esprimere il suo pensiero in modo indiretto, commentando ...

Gossip - Pierluigi Gollini pubblica una dedica d'amore sui social per Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini, dopo i sospetti circa un presunto tradimento che avrebbe perpetrato ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, ha postato su Instagram una dedica d'amore indirizzata proprio all'attuale compagna. L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata piena di emozioni, ma anche di notizie poco piacevoli per alcuni concorrenti. Nelle scorse settimane, su Instagram, la blogger partenopea Deianira Marzano ha rivelato di aver visto ...

Gf Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi dopo le accuse di tradimento : "Io ti aspetto" : Per Giulia Provvedi la diretta del Grande Fratello Vip del 19 novembre non è stata affatto facile da affrontare: è toccato a Silvia l'ingrato compito di informare la sorella del pressante gossip che ...

Giulia Provvedi/ A Mattino 5 si parla del presunto tradimento : 'Solo gossip!' - GF Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Provvedi dovrà prepararsi al colpo di scena questa sera: il Grande Fratello Vip 3 dividerà le due Donatella. Cosa accadrà poi?

Grande Fratello Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi : "Ti amo e ti aspetto" ma Deianira frena : "Porterò altre prove" : Pierluigi Gollini rompe il silenzio su Instagram ma la questione del presunto tradimento non sembra affatto conclusa.

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi scopre in diretta le corna del fidanzato : “Mi fa male ma non mollo adesso” : La finale della terza edizione del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 10 dicembre, una data che sembra lontana considerando che il reality sembra bloccato in un limbo dove accade poco e nulla. Si punta molto su un gossip, vero o finto che sia, sul calciatore Pierluigi Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi. La blogger e influencer Deianira Marzano ha infatti riferito di averlo visto in atteggiamenti poco equivoci con altre ragazze in una ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Provvedi e lo spettro del tradimento. Ecco i nominati : E proprio su Instagram ha scagliato le accuse senza però corredarle di foto o video, a onor di cronaca il diretto interessato non ha ancora commentato la vicenda,. L'ingrato compito di comunicare ...

GF Vip – Tradimento Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi replica alle accuse : il post social [FOTO] : Pierluigi Gollini e la replica alle accuse di Tradimento verso Giulia Provvedi: il calciatore manda un messaggio social alla sua fidanzata attualmente dentro la casa del Grande Fratello Vip Pierluigi Gollini è stato accusato ieri in diretta tv di aver tradito la fidanzata Giulia Provvedi, attualmente dentro la casa del Grande Fratello Vip (VEDI QUI). La modenese ha reagito male al gossip sulla sua dolce metà, piangendo disperata. Forse ...

Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini rompe il silenzio dopo il GF Vip : Grande Fratello Vip 3: il messaggio di Gollini per Giulia Provvedi dopo che Giulia Provvedi ha scoperto ieri il presunto tradimento del fidanzato in diretta al Grande Fratello Vip, Pierluigi Gollini ha deciso di rompere finalmente il silenzio. Il calciatore tuttavia non ha detto nulla di quello che forse il pubblico di Canale 5 si stava aspettando. Pierluigi infatti non ha ne confermato ne smentito alle accuse di Deianira Marzano, la quale ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi costretta a rivelare a Giulia le corna : la tragica reazione in diretta : Un momento piuttosto tragico al Grande Fratello Vip . Nel corso della diretta di lunedì 19 novembre, infatti, Ilary Blasi ha rivelato a Silvia Provvedi i gossip relativi al fidanzato della gemella, ...

Giulia Provvedi sarebbe stata tradita dal fidanzato Pierluigi - lui replica : 'Ti aspetto' : Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, si è parlato a lungo di Giulia Provvedi, una delle protagoniste più amate di questa terza edizione del reality show. Silvia in queste settimane non ha fatto altro che parlare del suo amato Pierluigi Gollini, il fidanzato calciatore con il quale è fidanzata da un po' di tempo. All'interno della casa, Giulia è stata anche corteggiata da Fabio Basile ma ha sempre ...