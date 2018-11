Giornata contro la violenza sulle donne | interviene il Coordinamento Nazionale Docenti

Il Coordinamento Nazionale per i Diritti Umani sulla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne : Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, rivolge come sempre un appello al mondo della Scuola affinché si faccia portavoce e garante dei Diritti calpestati, in questo caso, delle Donne che ...

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne : tutte le iniziative in programma : Anche lo sport farà parte delle iniziative in programma e domenica 25 novembre allo Stadio Chersoni di Iolo alle 14,30 andrà in scena il test match - internazionale di rugby femminile tra la ...

Giornata internazionale dell’infanzia - Jenny De Nucci monologo contro il bullismo : contro il bullismo, per i diritti dell’infanzia contro ogni discriminazione: anche Nickelodeon che nella sua programmazione è sempre alla ricerca del divertimento, dell’allegria, della risata sana scende in campo schierandosi ancora una volta apertamente in difesa dei diritti inalienabili dei più piccoli. Con una programmazione studiata ad hoc per il 20 novembre. Nickelodeon sosterrà La Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e ...

Rugby TOP12 Risultati 8ª Giornata – Petrarca ok nel derby contro Mogliano : primo successo per Valsugana : Risultati ottava giornata TOP12: ancora un successo per Petrarca Padova cha fa suo il derby contro Mogliano, Valsugana trova il primo successo stagionale L’Argos Petrarca Padova inanella l’ottavo successo consecutivo in TOP12, andando a prendersi vittoria e punto di bonus sul campo del Mogliano Rugby nel derby d’alta classifica di TOP12. Finisce 21-27 per i Campioni d’Italia in carica, che allungano nella ripresa ma nel finale, sul ...

Milano. Il Municipio 5 aderisce alla Giornata contro la violenza alle donne : Il Municipio 5, in collaborazione con la “Compagnia Lions ImmaginAzione”, realizza l’iniziativa “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”. La

IMOLA il comune organizza una serie di iniziative per il 25 novembre Giornata internazionale contro il femminicidio : I numerosi casi di cronaca ci raccontano di donne e madri uccise per mano di chi dovrebbe amarle e proteggerle e ci raccontano altresì di carnefici che sono vittime della loro stessa debolezza umana. ...

Gatto Nero Day - una Giornata contro la superstizione : Il 17 novembre è la giornata mondiale del Gatto Nero, arrivata quest’anno alla sua quindicesima edizione. Ideata dall’italiano Lorenzo Croce, presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è una celebrazione nata per difendere uno dei felini più eleganti e affascinanti da una superstizione che ne causa parecchi abbandoni e, nei casi estremi, la morte. Il Gatto Nero Day è un’occasione internazionale per riflettere su quanto ...

Giornata contro la violenza sulla donna : 50 eventi : La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre, coinvolgerà ben 39 Comuni veronesi con flash mob, presentazioni di libri, mostre, dibattiti, spettacoli... L'intero programma degli eventi è stato presentato ieri ai Palazzi scaligeri con l'intervento del neo presidente della Provincia Manuel Scalzotto, dei consiglieri Albertina Bighelli e ...

VENARIA REALE Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : Ma in astronomia e nella scienza in generale il contributo delle donne persiste da duemila anni. Si tratta di donne importanti per il progresso dell'umanità, che tuttavia sono state a lungo ...

Milano. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne : L’associazione culturale “Pacta Arsenale dei Teatri”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Adesso Libere”. Appuntamento lunedì 26 novembre

Gatto Nero Day : il 17 novembre la Giornata contro le superstizioni : “Torna anche quest’anno nella giornata di sabato 17 novembre la giornata internazionale del Gatto Nero contro tutte le superstizioni“: lo annuncia in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Oramai la giornata è un appuntamento a livello internazionale promosso per il quindicesimo anno consecutivo dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente e ripreso da centinaia di associazioni a livello nazionale ...

Giornata mondiale del diabete - controlli gratuiti al San Raffaele contro la "malattia nascosta" : Il San Raffaele aderisce alla Giornata mondiale del diabete, che ricorre il 14 novembre, scendendo in campo, insieme all'Associazione dei pazienti “diabete in pugno”, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Presso il Poliambulatorio San Raffaele Termini di Roma sarà possibile effettuar

Giornata mondiale del diabete : controlli gratuiti della glicemia in 300 farmacie tra Napoli e provincia : controlli gratuiti in farmacia per rilevare il tasso glicemico del sangue. Prosegue fino a domenica 18 la campagna nazionale di prevenzione del diabete organizzata da Federfarma. Le farmacie che hanno ...

"Non è normale che sia normale". La Giornata contro la violenza sulle donne : 'Ci sarà un allestimento ad hoc e una serie di interviste face to face realizzate da esponenti del mondo del giornalismo e dello spettacolo a donne sopravvissute alla violenza o che hanno subito ...