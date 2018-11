Giorgetti | Spread a 326? Stop vendite scoperto in Italia

SPY FINANZA/ Il piano di Giorgetti (via spread) per liquidare M5s : Devono far riflettere alcune dichiarazioni di Giorgetti a Porta a porta. Sembrerebbe infatti che abbia in mente un modo per togliere dalla manovra i provvedimenti M5s. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Così i guai della Cina possono arrivare in Usa e Ue, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ Lo sgambetto di M5s alla Lega sulle pensioni d'oro, di G. Pennisi

Porta a porta - Giancarlo Giorgetti e il terrore da Vespa. Spread e banche - 'intervento senza indugio' : Non è una questione di finanza, ma di economia spicciola: se crollano le banche, crollano anche i prestiti alle piccole e medie imprese e con loro la speranza di ripresa e crescita del Pil. Un ...

Giorgetti : "Lo spread mette a rischio le banche" : Le banche rischiano grosso. Ne è convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. In un'intervista al Messaggero spiega che il problema è lo spread. Sempre lui. "Non è che possiamo cambiare solo perché Moody's ha fatto quella valutazione. La manovra è impostata. Adesso vedremo nei documenti che verranno presentati in Parlamento come è strutturata nei dettagli. Il 2,4% è un tetto massimo per tutte le misure in essa ...

