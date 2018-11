Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio oltre 4.300 addetti : La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il Gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione condotta mercoledì scorso in ...

Mafia - Gioco illegale e scommesse : 29 indagati e centri chiusi anche a Ragusa : Su delega della procura Distrettuale AntiMafia di Catania scatta un blitz: 29 indagati e centri scommesse chiusi a Siracusa, Caltanissetta e Ragusa

Bologna - lavoratori di slot e bingo contro la legge regionale : “A rischio 5mila posti. Restrizioni favoriscono Gioco illegale” : Dopo le proteste dei giorni scorsi in Puglia e in Piemonte, duecento lavoratori di slot e bingo sono scesi in piazza questa mattina, venerdì 16 novembre, a Bologna per protestare contro la legge regionale contro l’azzardo. Approvata nel 2013, poi modificata nel 2018 la norma fissa il divieto di presenza di sale da gioco entro 500 metri da luoghi sensibili come scuole, ospedali e palestre “che provocherà la chiusura delle imprese” dicono i ...

Al via mobilitazione lavoratori Gioco legale Lazio : Roma, 16 nov., AdnKronos, - Al via la mobilitazione dei lavoratori del settore gioco legale del Lazio, riuniti dalle 10 di questa mattina in piazza Santissimi Apostoli a Roma, davanti palazzo ...

Gratta e vinci pericolosi come le sigarette : cosa cambia con il nuovo decreto - si teme business del Gioco illegale? : I Gratta e vinci sono pericolosi per la salute perché possono portare alla ludopatia, la dipendenza dal gioco. In sintesi, questo il messaggio che il nuovo governo Movimento 5 Stelle e Lega Nord fa ...

Abaterusso : "Pericoloso spostare il Gioco legale in periferia" : "Non entriamo nel merito della legge. Gli studi dell'Istituto superiore della Sanità e di Eurispes e tutti quelli che abbiamo ascoltato, dai procuratori della Repubblica al comandante della Guardia di ...

Gioco legale e dipendenze : in Puglia a rischio 9mila posti di lavoro - : Ripartendo su base annua, il valore territoriale dell'economia direttamente generata dal Gioco legale si attesta intorno al mezzo miliardo di euro. Quanto è efficace il distanziometro? La distanza ...

PESCARA : CONTRASTO AL Gioco ILLEGALE. DENUNCIATO UN ESERCENTE SALA SCOMMESSE ILLEGALE. - Abruzzo in Video : Purtroppo, è cronaca quotidiana In tal senso vanno le recenti direttive ministeriali che hanno introdotto le misure per il CONTRASTO del " disturbo da GIOCO d'azzardo " , DGA , , quali il divieto di ...