Gilet gialli | Macron | serve dialogo

Protesta dei Gilet gialli in Francia - l'attacco di Christophe Castaner - Sky TG24 - : Il titolare dell'Interno punta il dito contro la "radicalizzazione" del movimento che da sabato Protesta in tutto il Paese contro il caro carburante . Finora il bilancio delle manifestazioni è di un ...

I "Gilet gialli" puntano Parigi. E Macron resta in silenzio : E per evitare il collasso dell'iniziativa non ci si affida alla politica, né ai sindacati. Per il leader della Cgt, Philippe Martinez, i gilet rappresentano anzi un'agguerrita concorrenza in un ...

Chi si intesterà i “Gilet gialli” anti Macron? : Parigi. La mobilitazione contro il caro-benzina dei “gilet gialli”, che sabato ha coinvolto 290 mila persone in tutta la Francia, non è stata un evento estemporaneo. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, i manifestanti hanno continuato a bloccare diversi snodi autostradali, ma hanno preso di mira a

Francia - la protesta dei Gilet gialli non si ferma : ancora 20mila persone in strada : Per il terzo giorno consecutivo i “gilets-jaunes” sono tornati a sfidare l’esecutivo francese con 20mila persone in strada, nuovi disagi e episodi di teppismo su strade e autostrade, tensioni con la polizia e il blocco di diversi depositi di carburante. Non si ferma la protesta dei gilet gialli, il movimento in rivolta contro l’innalzamento delle tasse sulla benzina diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron che da sabato ha ...

La lezione dei Gilet gialli al governo gialloverde : La protesta dei gilet gialli, che da sabato è deflagrata in oltre duemila località francesi in particolare lungo strade, superstrade e autostrade con blocchi e rallentamenti dei veicoli, rappresenta l’apice di un malcontento che si è andato consolidando negli ultimi mesi. Il movimento spontaneo e (a

Gilet gialli - protesta in Francia : 'Macron ci ascolti'/ Ultime notizie - la minaccia 'Sabato blocchiamo Parigi' - IlSussidiario.net : protesta Gilet gialli continua in Francia: restano rincari sul carburante, Governo non cede. I manifestanti chiedono incontro Macron, blocchi nei depositi

Gilet gialli - 'sabato blocchiamo Parigi' : ANSA, - PARIGI, 19 NOV - "Atto II: Tutta la Francia a Parigi!!!!": questo il titolo del gruppo Facebook che invita i 'Gilets-jaunes' - il movimento di protesta contro l'innalzamento delle tasse sulla ...

Francia - i Gilet gialli bloccano distributori di carburante : "Macron ci incontri" : Hanno bloccato una decina di depositi i "gilet gialli", i manifestanti che in Francia protestano contro il caro carburante. Proseguono, intanto, i blocchi su diverse autostrade alcuni dei quali sono durati tutta la notte su autostrade e caselli di pedaggio.Nella Loira, a Roanne, un organizzatore che presiede il blocco locale ha detto alla tv BFM: "Serve un gesto del governo, un incontro con noi. Lo chiediamo ufficialmente. Chiediamo al ...

