GfVip | Ilary Blasi e le critiche social da Enrico Silvestrin

Ilary Blasi - gaffe a luci rosse al GfVip : 'Sarà un durello tosto'. E lo studio scoppia a ridere : Sarà l'ora tarda, ma la nona puntata del Grande Fratello Vip 2018 si fa hot. Prima il mancato bacio tra Francesca Cipriani e Walter Nudo, entrambi in astinenza da oltre un anno, poi il bacio tra Ilary ...

Corona a Ilary Blasi : 'Ricordati cosa facevi a 16 anni' - ecco l'audio che non avete sentito al GfVip : un po' inguaiati e un po' inguaianti'.Pubblicando poi i commenti poco edificanti che le aveva mandato Asia in privato: 'Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel ...

Corona a Ilary Blasi : 'Ricordati cosa facevi a 16 anni' - ecco l'audio che non avete sentito al GfVip : Fabrizio Corona nuovamente all'attacco. Per promuovere la sua intervista a Verissimo sabato prossimo l'ex re dei paparazzi, dopo il fidanzamento, tattico?, con Asia Argento, pubblica su Instagram l'...

Ilary Blasi - il giallo della diretta GfVip interrotta un'ora prima. 'Ha fatto una gaffe' : Grande Fratello Vip , colpo di scena durante la diretta di lunedì 29 ottobre. La puntata andata in onda ieri sera è stata i nterrotta all'improvviso un'ora prima del solito , lasciando i ...

Ilary Blasi - il giallo della diretta GfVip interrotta un'ora prima. «Ha fatto una gaffe» : Grande Fratello Vip , colpo di scena durante la diretta di lunedì 29 ottobre. Su Leggo.it le ultime novità. La puntata andata in onda ieri sera è stata i nterrotta all'improvviso un'ora prima del ...

Ilary Blasi - il giallo della diretta GfVip interrotta un'ora prima. 'Ha fatto una gaffe' : Grande Fratello Vip, colpo di scena durante la diretta di lunedì 29 ottobre. La puntata andata in onda ieri sera è stata interrotta all'improvviso un'ora prima del solito, lasciando i telespettatori ...

GfVip - Barbara D'Urso sostituisce Ilary Blasi? C'è un indizio su Instagram : Sulle stories Instagram che Barbara D'Urso ha pubblicato ieri si vede un -7 che sa tanto di countdown finale e se facciamo i conti, il calendario segna giovedì 25 ottobre: che succede in quella data? ...

GfVip 3 : Ilary Blasi non ha tagliato i capelli ma ha una Parrucca - La Conferma - : Per questo la scelta di giocare con i capelli, con il look, sono tutte cose che fanno parte di questo mondo. Criticare fa parte dello spettacolo. Ben vengano anche le critiche, chi sta sul divano ...

Ilary Blasi - fuorionda imbarazzante al GfVip : «Sono rinc****» : di Emiliana Costa Ilary Blasi e il fuorionda imbarazzante al Grande Fratello Vip . Ieri sera la Capitana ha condotto come al solito la diretta del reality per quattro ore abbondanti. Verso la fine ...

GfVip : Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti L'articolo GFVIP: Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : "So' proprio una rinc...ita". In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : 'So' proprio una rinc...ita'. In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : «Addrizza...» : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Balsi . Nella prima puntata dei reality, che abbiamo raccontato in diretta su Leggo.it , i coinquilini erano molto eccitati, tra ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : 'Addrizza...' : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Blasi . Nella prima puntata dei reality i coinquilini erano molto eccitati, tra loro Ivan Cattaneo che non sembrava badare molto ...