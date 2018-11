GF Vip | Walter e Jane in nomination E Silvia Provvedi si ritrova in finale

GF Vip 3 nomination 19 novembre : Walter Vs Jane : GF Vip 3 nomination 19 novembre – I concorrenti rimasti in gara sono stati divisi in due squadre, per evitare che si formassero i soliti gruppi. Non solo, perché uno dei due andrà a vivere in Caverna ed il resto rimarrà in Casa. Il televoto del GF Vip 3 si svolgerà quindi fra Walter Nudo e Jane Alexander, i più votati dagli altri concorrenti. GF Vip 3 nomination 19 novembre: i voti dei concorrenti Si cambiano le regole al GF Vip 3. Per le ...

GF Vip - l’accusa dell’ex di Walter Nudo : “Abbandonò me e i suoi figli senza un soldo” : Mentre nella casa del GF Vip, Walter Nudo piange pensando ai figli, la sua ex compagna, Tatiana Tassara, lancia accuse pesanti nei suoi confronti. La donna, a cui l’attore è stato legato per diversi anni, ha rilasciato un’intervista piuttosto dura al settimanale Di Più, in cui ha affermato di essere stata abbandonata, insieme ai figli. “Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere – ha raccontato la ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sempre più favorito - a 2 - 75. Su Sisal Matchpoint si gioca anche il Podio in ordine : Sono Lory Del Santo e Ivan Cattaneo i nominati di questa settimana della casa del Grande Fratello Vip. Secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, ad abbandonare il gioco sarà Ivan Cattaneo, penultimo nella classifica del Vincente, a quota 25,00. Può invece stare tranquilla la Del Santo che, anzi, è una delle papabili vincitrici offerta a 4,00. Davanti a tutti resta però Walter Nudo, il Grande favorito di questa edizione a 2,75, in discesa ...

Grande Fratello Vip - l’ex di Walter Nudo e madre dei suoi figli : “Mi ha lasciata senza soldi per crescere Martin e Elvis” : Walter Nudo parla spesso dei propri figli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma stando a quanto la madre dei ragazzi ed ex di Nudo ha raccontato al settimanale DiPiù le cose non sono esattamente come raccontate: “Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere. Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi ...

Walter Nudo e Ivan Cattaneo contro Francesco Monte e Giulia al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi si lasceranno dopo il GF Vip 3? Parla Cattaneo La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi nata al Grande Fratello Vip continua a far parlare di se e soprattutto continua ad attirare polemiche a causa dei continui tira e molla che ormai dei due coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno abituato i loro fan. Francesco ha attaccato e persino insultato Giulia durante la giornata di ieri ...

Grande Fratello Vip - Ivan e Walter parlano di finta storia tra Francesco Monte e Giulia : Tra le poche dinamiche nate quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, vi è quella riguardante la presunta storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, fin dal primo giorno all'interno della casa si sono avvicinati e hanno provato a costruire qualcosa, con numerosissimi alti e bassi. In questi mesi, infatti, abbiamo visto che più volte Francesco e Giulia sono arrivati ai ferri corti e ad un passo dal dirsi addio ...

Gf Vip 2018 - Francesco e Giulia bersagliati : anche Walter e Ivan non ne possono più : Giulia e Francesco, al Gf Vip nessuno li sopporta più Neanche Walter Nudo e Ivan Cattaneo sopportano più Francesco Monte e Giulia Salemi. Non perché li detestino, sia chiaro, ma perché credono che non siano fatti per stare l’uno con l’altra. E se pensate che Walter sia stato più diplomatico di Ivan avete ragione: anche […] L'articolo Gf Vip 2018, Francesco e Giulia bersagliati: anche Walter e Ivan non ne possono più proviene da ...

