Gf Vip | Ilary Blasi in infradito sotto all' abito | «Una di noi»

GF Vip : ecco quando finirà (davvero) il programma di Ilary Blasi : quando finirà il Grande Fratello Vip? Se lo chiedono i telespettatori che, fra ipotesi e smentite, non hanno ancora capito quando andrà in onda la finale dello show. La trasmissione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dovuta terminare il 17 dicembre, ma, complici le doppie puntate, con la messa in onda anche di giovedì, il Grande Fratello Vip dovrebbe chiudere prima del previsto. Una chiusura anticipata dettata dagli ascolti piuttosto bassi ...

Grande Fratello Vip - indiscrezione bomba su Mediaset : chiusura anticipata - bruttissimo segnale per Ilary Blasi : L'emorragia di ascolti lascia il segno sul Grande Fratello Vip . La terza edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi chiuderà con una settimana d'anticipo, dopo aver peraltro introdotto ...

Grande Fratello Vip 3 - ascolti flop e il reality di Ilary Blasi chiude prima del previsto : La terza edizione del Grande Fratello Vip non verrà certamente ricordata per il cast di concorrenti che quest'anno si sono messi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia ne tantomeno per gli ascolti. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, infatti, ha registrato numeri ben al di sotto delle aspettative medie e non è riuscito a bissare il successo di ascolti della scorsa edizione, che ad oggi ...

Gf Vip - Ilary Blasi senza trucco e parrucco scatena il web : "Irriconoscibile" : Il nuovo look di Ilary Blasi al Gf Vip divide: da una parte c'è chi come al solito la riempie di complimenti e dall'altra c'è chi non approva. La bellissima conduttrice ha spiegato di essere ricorsa ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

GF Vip - arrivano (ancora) brutte notizie per Ilary Blasi : Ilary Blasi ha stupito il pubblico del GF Vip anche nella decima puntata del reality. Chi pensava che dopo tante settimane si presentasse in studio senza parrucca si sbagliava di grosso. Ancora capelli (finti) biondo platino corti sulla nuca e con lunghi ciuffi lisci sul davanti raccolti in una fila laterale. Una parrucca l’aveva già indossata due settimane fa e per l’ultima diretta è stata modificata e accorciata dai suoi hair stylist, che ...

Grande Fratello Vip : Amendola dopo l’infarto sfida Ilary Blasi : Nero a metà: la fiction con Claudio Amendola sfida il Grande Fratello Vip Partirà lunedì 19 novembre la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola, Nero a metà, che la Tv di Stato metterà in onda contro il GF Vip 3 di Ilary Blasi: una sfida ‘tosta’ per Rai1 e Canale5, già avvenuta nelle passate settimane con altre fiction, sempre leader d’ascolti. Il ritorno in video di Claudio Amendola, protagonista di questa nuova serie ...

Grande Fratello Vip e Ilary Blasi sconfitti da I Bastardi di Pizzofalcone : I Bastardi di Pizzofalcone battono Ilary Blasi Blasi e Grande Fratello Vip Grandi emozioni nel corso della diretta di lunedì 12 novembre del Grande Fratello Vip. La decima puntata, condotta da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini, è stata vista da 3.769.000 telespettatori, pari al 20,9% di share, dopo aver fatto registrare il dato più basso mai registrato dal reality show nella sua storia, pari al 16,9% di share. La terza ...

Grande Fratello Vip - ossigeno puro per Ilary Blasi : il risultato che tutta Mediaset aspettava con ansia : Un sussulto per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi . Si parla dello share e della salita marcata dalla puntata di lunedì 12 novembre dopo il tracollo del precedente appuntamento. La trasmissione, ...

Il durello molto tosto di Ilary Blasi. Favolosa gaffe della conduttrice del GF Vip : Ilary Blasi Puntata “scottante” quella del Grande Fratello Vip di ieri (qui il flop d’ascolti). Protagonista Ilary Blasi, artefice di una gaffe dal retrogusto piccante. Nell’annunciare la gara tra Giulia Salemi e Walter Nudo contro Benedetta Mazza e Francesco Monte, pronti a sfidarsi per decretare l’ultimo nominato della settimana, Ilary ha spiazzato tutti esclamando: “Vip, sarà un durello… un duello ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sotto-choc : Ilary Blasi gli annuncia che è salvo ma la reazione fa discutere : La reazione di Walter Nudo all'annuncio del suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. L'attore italo-canadese è noto al pubblico per le sue reazioni pacate e non troppo ...

