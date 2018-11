GF Vip | Giulia Provvedi amica di Deianira | tradimento organizzato?

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi devastata. La 'processano' : 'Bamboccia sf***' - umiliazione terminale : 'Bamboccia sf***'. Giulia Salemi affronta nella casa del Grande Fratello Vip un confronto a metà strada tra processo e seduta psicanalitica. La showgirl, in perenne rapporto tira-e-molla con Francesco ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi tradita - arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini : di Emiliana Costa Giulia Provvedi tradita? arriva la risposta del fidanzato Pierluigi Gollini . Durante la puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri sera, la gemella bionda delle Donatella ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si stanno rovinando. Marco Ferri : 'Storia deleteria' : Nella puntata di oggi, martedì 20 novembre, di Mattino 5 si sono affrontati, come di consueto, gli argomenti più caldi emersi dalla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip . Uno tra questi è ...

Grande Fratello Vip - Gollini a Giulia Provvedi : 'Un amore fortissimo' : ROMA - ' Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti '. L'attesa risposta di Pierluigi Gollini è arrivata. Il portiere dell' Atalanta , compagno di Giulia Provvedi , è finito al centro del gossip per un ...

GF Vip 3 - Deianira rivela nuovi dettagli sul presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi (video) : Deianira Marzano torna a parlare a Pomeriggio 5 del caso che l'ha resa protagonista della cronaca rosa degli ultimi giorni. Seppur afona, l'ex aspirante naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi ha inviato un videomessaggio a Barbara d'Urso per aggiungere nuovi dettagli alla testimonianza sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini ai danni della compagna Giulia Provvedi, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Provvedi di nuovo in lacrime per le (presunte) corna del fidanzato : Silvia Provvedi Aria di crisi per Giulia Provvedi. Durante la diretta di ieri la bionda cantante ha dovuto affrontare un momento molto particolare: la scoperta di un rumor su un presunto tradimento del suo compagno, Pierluigi Gollini. “Non me l’aspettavo, mi fa male, io in ogni caso continuo il mio percorso, sono arrivata fin qui forte con mia sorella” era stato il suo commento a caldo. Oggi, durante il pranzo, complice forse anche la ...

Giulia Provvedi furiosa con Pierluigi Gollini : arriva lo sfogo al GF Vip : Grande Fratello Vip: Pierluigi Gollini fa soffrire Giulia Provvedi La nuova puntata della terza edizione del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5 non è stata affatto semplice per la concorrente Giulia Provvedi. Il motivo? La conduttrice Ilary Blasi ha svelato alla giovane che l’influencer Deianira Marzano, circa 10 giorni fa, ha rivelato su instagram di aver avvistato il suo fidanzato Pierluigi Gollini in compagnia di un’altra ...

Grande Fratello Vip news - Francesco Monte si arrabbia con Giulia Salemi | Video : Ieri sera il primo argomento della nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato due rvm che hanno riepilogato le varie liti accadute in settimana. Nel Video, inoltre, c’erano anche le opinioni dei loro coinquilini, che di certo non hanno usato parole dolcissime. Francesco e Giulia hanno difeso la loro conoscenza, annunciando finalmente il tanto ...

Grande Fratello Vip - Gollini smentisce il tradimento e su Ig dichiara amore a Giulia : Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è venuta a conoscenza del Gossip riguardante il suo fidanzato Pierluigi Gollini, il quale secondo le indiscrezioni, pare l'abbia tradita mentre lei era rinchiusa nella Casa di Cinecittà. A poche ore dalla fine della diretta del reality di Ilary Blasi, è arrivata una risposta da parte del diretto interessato, il quale con un post su Instagram ha dichiarato tutto il ...

Grande Fratello Vip - il web contro Francesco Monte per le parole su Giulia Salemi : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip, tanto da dividere spesso l’opinione pubblica. Basta pensare che durante l’undicesima puntata del reality-show, il nome del tarantino è finito in cima ai trend topic su Twitter. Critiche social all'ex tronista Il pubblico dei social non ha riservato sconti ad uno dei concorrenti che poteva sembrare favorito per la vittoria finale. Gli utenti del web ...

Gf Vip - Deianira sul tradimento del fidanzato di Giulia : "Io non ero nel letto con loro..." : Dopo aver sganciato una vera e propria bomba di gossip sul fidanzato di Giulia Provvedi, Deianira Marzano non può stare in silenzio.L'ex isolana, infatti, non appena al Gf Vip si è iniziato a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini ha registrato una serie di storie su Instagram. Deianira sembra convinta di quello che dice e - a suo dire - ci sarebbero altre persone che avrebber visto il calciatore dell'Atalanta fare il piacione ...

Grande Fratello Vip news - Pierluigi Gollini risponde alle accuse : il messaggio su Instagram per Giulia : Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato le dichiarazioni di Deianira Marzano a Silvia e Giulia Provvedi. La blogger ha affermato di aver visto Pierluigi Gollini, fidanzato della bionda delle Donatella, in una nota discoteca milanese mentre si intratteneva con una ragazza. Giulia ovviamente non ha accolto bene le dichiarazioni, ma è stata rasserenata dalla sorella e dalle parole di Alfonso ...

Gf Vip - il fidanzato di Giulia Provvedi dopo le accuse di tradimento : "Io ti aspetto" : Per Giulia Provvedi la diretta del Grande Fratello Vip del 19 novembre non è stata affatto facile da affrontare: è toccato a Silvia l'ingrato compito di informare la sorella del pressante gossip che ...

Giulia Provvedi/ A Mattino 5 si parla del presunto tradimento : 'Solo gossip!' - GF Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Provvedi dovrà prepararsi al colpo di scena questa sera: il Grande Fratello Vip 3 dividerà le due Donatella. Cosa accadrà poi?