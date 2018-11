GF Vip | Francesco Monte piange e confessa | “Ho paura…”

Grande Fratello Vip - il web contro Francesco Monte per le parole su Giulia Salemi : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip, tanto da dividere spesso l’opinione pubblica. Basta pensare che durante l’undicesima puntata del reality-show, il nome del tarantino è finito in cima ai trend topic su Twitter. Critiche social all'ex tronista Il pubblico dei social non ha riservato sconti ad uno dei concorrenti che poteva sembrare favorito per la vittoria finale. Gli utenti del web ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - FINALISTA ED ELIMINATO / Il web attacca : 'Troppo spazio a Giulia e Francesco!' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018: Silvia Provvedi in finale, ELIMINATO Ivan Cattaneo. In nomination Walter Nudo e Jane Alexander.

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo è innamorato di Francesco Monte : Ivan Cattaneo è l'eliminato dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it . Il cantante è stato uno dei protagonisti di questa terza edizione, ma non ...

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo si dichiara innamorato di Francesco Monte : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 3 andata in onda, a lasciare la casa è stato il cantante anni Ottanta Ivan Cattaneo, noto per alcune cover come Una zebra a pois. Poco prima di abbandonare il gioco, l'artista ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore a Francesco Monte.Anche se molto difficilmente i sentimenti del tarantino saranno ricambiati, l'interprete ha dichiarato di provare dei fortissimi sentimenti per ...

I primi finalisti del Grande Fratello Vip 2018 tra salvataggi - eliminati e colpi al cuore : Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte? : I potenziali finali del Grande Fratello Vip 2018 finalmente spuntano all'orizzonte. La lunga edizione del reality show si avvia verso il gran finale del 10 dicembre prossimo e, intanto, continua a raddoppiare rinviando i fan a giovedì sera per la seconda puntata della settimana e, sembra, il secondo finalista. Un'altra serata al cardiopalma quella di ieri sera che ha permesso al pubblico di scoprire non solo il nome del primo finalista del ...

GFVip - Ivan Cattaneo eliminato piange per Francesco Monte : 'Mi penso fuori da solo' : La nuova diretta del Grande Fratello Vip 3 ha riservato al pubblico sorprese e colpi di scena: il gieffino Ivan Cattaneo, che la settimana scorsa era finito in nomination contro Lory Del Santo, è stato eliminato dal gioco delle celebrità. A pochi minuti dall'inaspettata uscita di Ivan Cattaneo, si sono registrate a sorpresa le ospitate dei I Ricchi e Poveri e la cantante solista Baby K, i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi sulle note ...

GF Vip - Francesco Monte : “Io e Giulia non ci amiamo” : GF Vip, si parla ancora della storia-non storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex di Cecilia Rodríguez dichiara: “Io e Giulia non ci amiamo” Coccole, litigi, sorrisi, insulti e poi baci: la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” ha un percorso davvero tormentato. Tra id ue la scintilla sembra essere scoccata ma la coppia fa devvero ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e Francesco Monte : il gesto struggente a pochi minuti dalla loro fine : Dopo le liti e le accuse, dopo lunghe giornate in cui il loro amore non si è mai davvero consumato , in tutti i sensi, , al Grande Fratello Vip , per Francesco Monte e Giulia Salemi potrebbe ...

Grande Fratello Vip - scoppia la passione tra Francesco Monte e Giulia Salemi : scoppia la passione travolgete al Grande Fratello Vip. I due inquilini si sono nascosti sotto il piumone in giardino e, incuranti degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono lasciati andare ad abbracci, baci appassionati, baci e – secondo la maggior parte dei telespettatori – a coccole hot. Ma chi sono i due protagonisti dell’incontro ‘piccante’?. Ovviamente Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex ...

GF Vip - Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte : dichiarazione inaspettata : Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo sorprende Francesco Monte: la rivelazione inaspettata Ivan Cattaneo è in nomination e nella diretta di stasera potrebbe lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. In queste settimane di permanenza nel reality-show condotto da Ilary Blasi, il noto cantautore ha avuto modo di farsi conoscere anche dalle nuove generazioni. […] L'articolo GF Vip, Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte: ...

Grande Fratello Vip - 'Francesco Monte ti sottomette : cosa ho visto'. Cecchi Paone umilia Giulia Salemi : Alessandro Cecchi Paone , con un video messaggio mandato ai suoi ex compagni di Grande Fratello Vip , ha asfaltato Francesco Monte e Giulia Salemi . Rivolgendosi all'ex smutandata di Venezia, ha detto:...

Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte : le lacrime al GF Vip : Francesco Monte al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo si dichiara E’ da poco terminata una nuova puntata del daytime del GF Vip. E in questa circostanza Ivan Cattaneo, parlando a tu per tu con Francesco Monte nel giardino della casa più spiata dagli italiani, ha fatto una clamorosa confessione, che ha già fatto molto rumore sui social, e non solo. Cosa ha detto il popolare artista? In pratica l’uomo ha confessato di provare dei ...