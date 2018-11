GF Vip 3 | Silvia Provvedi è la prima finalista video

Silvia Provvedi è la prima finalista del GF Vip 3! : Il primo finalista del GF Vip 3: un regalo della diretta di stasera, che ha visto al televoto flash cinque concorrenti. Silvia Provvedi ha battuto Lory Del Santo, con un piccolo colpo di scena. Nessuno dei presenti sapeva però che la nomination sarebbe servita per premiare e non per punire. L’ultima sfida è stata vissuta da Silvia Provvedi e Lory Del Santo, a vantaggio di quest’ultima. Silvia Provvedi batte Lory Del Santo al ...

Gf Vip - Silvia Provvedi ancora contro Cecchi Paone : "Mi ha aperto delle cicatrici" : All'interno della casa del Grande Fratello Vip, continua ad essere ancora al centro dell'attenzione lo scontro avvenuto la settimana scorsa tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi, una delle liti più dure di questa terza edizione del reality. Dopo aver ascoltato il video-messaggio inviato dal giornalista, il quale è rimasto della sua opinione, la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo con Lory Del Santo, la quale ancora una volta ha ...

Grande Fratello Vip - le cicatrici di Silvia Provvedi : 'Alessandro Cecchi Paone mi ha fatto molto male' : Il fantasma di Alessandro Cecchi Paone aleggia ancora nella casa del Grande Fratello Vip . A smuovere gli equilibri nella giornata di ieri, domenica 18 novembre, è stato proprio il conduttore ...

Gf Vip 3 - Silvia Provvedi esplode nella notte contro Cecchi Paone : Silvia Provvedi è scoppiata. Durante la scorsa notte al Grande Fratello Vip 3 la concorrente, metà del duo Le Donatella, ha pianto dopo aver visto un video-messaggio di Alessandro Cecchi Paone che l'ha additata come esempio negativo a causa del suo fidanzamento con Fabrizio Corona.Ecco cosa ha detto la cantante: Mi sono difesa. Non mi ha rispettato. Mi ha attaccata. Lui mi ha descritto come una perdente. Mi ha detto che do un cattivo ...

Gf Vip - Silvia Provvedi esplode nella notte : “Non sono una perdente! Mi ha ferito” : Silvia Provvedi si sfoga: ferita da un concorrente del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa al Gf Vip 2018. Le parole di Alessandro Cecchi Paone l’hanno profondamente ferita e, durante la notte, ha voluto ribadire che lei non è assolutamente una perdente e che umanamente ha tanto da […] L'articolo Gf Vip, Silvia Provvedi esplode nella notte: “Non sono una perdente! Mi ha ...

GFVip - Silvia Provvedi sarebbe ancora innamorata di Corona : parole di Alfonso Signorini : Secondo Alfonso Signorini, Silvia Provvedi sarebbe ancora innamorata di Fabrizio Corona. L’opinionista ne avrebbe parlato durante l'ultima puntata di “Casa Signorini”, chiedendo un parere in merito a tutti gli ospiti presenti in studio. Carmen Di Pietro la penserebbe come il direttore di Chi: "Anch'io ho avuto quest'impressione". L'ex gieffino Elia Fongaro invece avrebbe preferito rimanere più sul vago: "Non so se Silvia sia ancora innamorata di ...

Gf Vip - Signorini : "Silvia Provvedi è ancora un po' innamorata di Corona" : Argomento centrale a 'Casa Signorini' sono le esperienze che i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo: tema di rilievo resta il rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona , soprattutto ...

Gf Vip : Silvia amerebbe ancora Fabrizio Corona - scoppia la passione tra Francesco e Giulia : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha visto l'eliminazione di Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone. Le ultime novità si soffermano su Silvia Provvedi e Giulia Salemi. Se la cantante de Le Donatella sarebbe ancora innamorata di Fabrizio Corona, secondo Alfonso Signorini l'influencer italo-persiana ha fatto passi da giganti con Francesco Monte, tanto da ricevere baci appassionati ...

Grande Fratello Vip 2018 - Alfonso Signorini è convinto : "Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona" : Una delle vicende più forti che tuttora caratterizzano il percorso di Silvia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stato l'incontro con Fabrizio Corona, un faccia a faccia che ha lasciato strascichi aldilà della lite tra l'ex re dei paparazzi e la lite con Ilary Blasi. A Casa Signorini l'argomento è stato ripreso in compagnia di alcuni ospiti che hanno voluto dire la loro sulla questione.A partire da Carmen di Pietro ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini smaschera Silvia Provvedi : 'Corona? Non è ancora un argomento chiuso' : Nella puntata di ieri, martedì 13 novembre, di Casa Signorini si è discusso, come di consueto, degli argomenti più salienti della diretta del giorno prima del Grande Fratello Vip . Parlando dello ...

GF Vip - Silvia Provvedi litiga con Cecchi Paone in diretta. Paone eliminato dalla casa : GF Vip, Silvia Provvedi litiga in diretta tv con Cecchi Paone Nel corso di questa settimana è sembrato abbastanza palese, dopo i numerosi scontri e incomprensioni, che tra Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone non scorre buon sangue. Infatti, come prevedibile, durante la diretta di stasera al GF Vip lo scontro si è nuovamente ripetuto. Ilary Blasi ha mostrato ai concorrenti di questa terza edizione del reality cosa è successo durante questa ...

Grande Fratello Vip - ieri una doppia eliminazione e lo scontro tra Cecchi Paone e Silvia : ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata di questa terza stagione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Una puntata ricca di colpi di scena, caratterizzata da una doppia eliminazione che ha spiazzato i concorrenti e da uno scontro decisamente infuocato tra Alessandro Cecchi Paone e le Donatella [VIDEO] alias le sorelle ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi estrema : 'Cecchi Paone? Ecco perché vede marcio ovunque' : Dalla casa del Grande Fratello Vip è stato eliminato anche Alessandro Cecchi Paone , fuori dai giochi dopo una settimana di violentissimi litigi con le Donatella, Silvia Provvedi e Giulia Provvedi . E ...

Silvia Provvedi e Francesco Monte protetti? Elia Fongaro contro GF Vip : Elia Fongaro attacca GF Vip: Silvia Provvedi e Francesco Monte protetti? Lunedì 12 novembre è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip. Elia Fongaro con Enrico Silvestrin si sono divertiti a commentare dal vivo tutta la serata sui rispettivi profili social. i due ex concorrenti della terza edizione Vip del reality più spiato dagli italiani hanno espresso il loro punto di vista sugli scontri avvenuti, chiedendo anche ai loro ...