Gessica Notaro insultata sul web da ultrà animalisti Due denunciati

Dicevano a Gessica Notaro “Polifemo - ti sei meritata l’acido” : individuati autori degli insulti : Gessica Notaro, l’ex Miss Romagna sfigurata dall’ex fidanzato con l’acido, si era trovata al centro di violenti attacchi quando si era schierata in difesa del Delfinario di Rimini, dove lavorava, che rischiava di chiudere. Ora gli inquirenti sono riusciti a individuare due degli haters responsabili degli insulti.Continua a leggere

Edson Tavares condannato a 15 anni per l'aggressione con l'acido a Gessica Notaro : Uscendo dall'aula, appena condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni dalla Corte di appello di Bologna, circondato da quattro agenti della polizia penitenziaria, Edson Tavares si è voltato un momento per incrociare lo sguardo dell'ex fidanzata. Ma lei non lo ha abbassato: "Si è girato apposta, mi ha cercata. Ma ormai mi è indifferente", ha detto Gessica Notaro, la showgirl riminese con il volto rovinato dall'acido per ...

Gessica Notaro - Tavares condannato a 15 anni. La terribile storia della giovane sfregiata : Nel giorno in cui la 29enne riminese è stata costretta a rivedere ancora il suo aggressore, la Corte d’Appello di Bologna si è pronunciata nei confronti dell'ex fidanzato di Gessica, diventata in questi mesi un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.Continua a leggere

Gessica Notaro - in appello l’ex fidanzato Edson Tavares condannato a 15 anni : La Corte di appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Tavares, imputato per aver aggredito con l’acido e perseguitato l’ex fidanzata, la showgirl riminese Gessica Notaro. I giudici della prima sezione penale hanno letto la sentenza dopo quasi due ore di camera di consiglio. La 29enne, parzialmente sfigurata e con danni permanenti a un occhio, ha già subito diversi interventi chirurgici. Nella nuova udienza in tribunale ...