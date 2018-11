Germania | il Bayern annuncia un fatturato stellare | ecco le cifre

Dalla Germania : il Bayern Monaco soffia Ramsey al Milan : Ramsey Milan – Aaron Ramsey, il cui contratto con l’Arsenal scade la prossima estate, ha da un po’ di tempo avviato dei contatti con il Milan, dopo il fallimento delle trattative con l’entourage del calciatore per il rinnovo con i Gunners. Tuttavia, secondo quando riportato Dalla “Bild”, i rossoneri rischiano di perdere il loro obiettivo a […] L'articolo Dalla Germania: il Bayern Monaco soffia Ramsey al ...

Germania - il Bayern torna a vincere : ANSA, - MONACO DI BAVIERA, 20 OTT - Il ritorno alla vittoria del Bayern Monaco è la notizia del giorno in Bundesliga, dove i bavaresi, a digiuno da un mese, hanno battuto il Wolfsburg per 3-1 grazie a ...

Germania - Dortmund vince al 96 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa ora è crisi : ROMA - Il Borussia Dortmund vola in testa, il Bayern casa in casa e apre la crisi. Luci e ombre per le grandi in Bundesliga. Gara dalle mille emozioni a Dortmund. Una rete di Paco Alcacer al 96' ha ...

Dalla Germania : né Juve - né Bayern - ecco chi è in pole per Pavard : Secondo quanto riportato da SportBild non è né la Juventus né il Bayern Monaco il club in pole position per Benjamin Pavard . Il terzino francese Campione del Mondo è sotto contratto con lo Stoccarda, ma il Real Madrid è in pole per acquistarlo.