Geoff Dyer e Filippo Landini | tra noia e cattivi Sperimentazioni dentro a una stanza

(Di martedì 20 novembre 2018) “Presto la gente non sarà più in grado di vedere film come Lo sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos o di leggere Henry James perché non riuscirà a concentrarsi quanto basta per passare da una scena o una frase interminabile alla scena o frase successiva. Il momento in cui forse sarei stato in grado di leggere l’ultimo Henry James è passato, e poiché non ho letto l’ultimo Henry James a tempo debito, non sono nella posizione di dire quale danno abbia subito la mia sensibilità. Però so che se intorno ai vent’anni non avessi visto Stalker, la mia comprensione del mondo sarebbe stata radicalmente ridotta”. Analizzando Stalker, il film di Andrej Tarkovskij,in Zona. Un libro su un film su un viaggio verso una(traduzione di Katia Bagnoli, Il Saggiatore) procede su un duplice binario: quello della critica all’opera d’arte e quello ...