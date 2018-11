GdF - Conte : determinati a lotta evasione : Il ministro dell'Economia Tria ha sottolineato che la GdF verificherà "i requisiti per accesso al reddito cittadinanza"per garantire efficacia a spesa.

GdF - Conte : determinati a lotta evasione : 12.16 "Il Governo intende agire più organicamente per riformare la giustizia tributaria, per renderla più efficiente, per una soluzione rapida e anche giusta delle controversie fiscali",ha detto il premier Conte all'inaugurazione dell' anno accademico della Guardia di Finanza, ribadendo poi "la determinazione a promuovere e continuare la lotta alla grande evasione fiscale". Il ministro dell'Economia Tria ha sottolineato che la GdF verificherà ...