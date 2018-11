FS ricerca risorse a tempo indeterminato | tra cui Site Manager Assistant

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Continua il reclutamento di Ferrovie dello Stato per le nuove assunzioni all'interno del gruppo. Le posizioni aperte riguardano varie figure per Trenitalia e le altre società controllate. Il contratto offerto è a. È stata organizzata una giornata di reclutamento a Roma prevista il 20 dicembre, mentre per candidarsi c'èfino al 2 dicembre. Il recruiting day targato Ferrovie dello Stato Pare non sia raro che vengano organizzate giornate per il reclutamento di nuove figure professionali da parte di Ferrovie dello Stato e chiunque sia interessato può candidarsi per le posizioni aperte entro il 2 dicembre 2018 collegandosi via internet alla pagina "Lavora con noi" del sito di FS, svolgere i test online e, se li si supera, partecipare alla giornata di reclutamento che si terrà a Roma il 20 dicembre dalle ore 8,30 fino alle ore 18,30. Le figure professionalite ...