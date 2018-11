Friburgo-Venezia | Champions League basket 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in

oasport

: Basket Champions League 2018-2019: Venezia riparte da Friburgo per Bologna sfida al top col Promitheas Avellino acc… - zazoomnews : Basket Champions League 2018-2019: Venezia riparte da Friburgo per Bologna sfida al top col Promitheas Avellino acc… - zazoomnews : Basket Champions League 2018-2019: Venezia riparte da Friburgo per Bologna sfida al top col Promitheas Avellino acc… - OA_Sport : #Basket, Champions League 2018-2019: Venezia fa visita al Friburgo, per Bologna sfida al vertice con il Promitheas,… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Trasferta svizzera per la Reyer, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida conper rilanciarsi e ritrovare fiducia. I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora (97-79 contro i cechi dell’Opava nella 2a giornata). Il pericolo principale persi chiama Babacar Touré, nazionale senegalese che viaggia ad una media di 17.4 punti e 10.4 rimbalzi a partita nella competizione. La squadra italiana dovrà fare attenzione anche allo statunitense Andre Williamson (13.7 punti di media) e allo svizzero Dusan Mladjan che ha militato in diverse formazioni italiane senza però mai trovare continuità (11 ...