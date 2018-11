romadailynews

: RT @oslaz: Frascati Scherma: Lucarini vice campione d’Italia Under 23, tre medaglie di bronzo - usatoscherma : RT @oslaz: Frascati Scherma: Lucarini vice campione d’Italia Under 23, tre medaglie di bronzo - usatoscherma : RT @romadailynews: #Frascati #Scherma: Lucarini vice campione d’Italia Under 23, tre medaglie di bronzo: #Roma… - romadailynews : #Frascati #Scherma: Lucarini vice campione d’Italia Under 23, tre medaglie di bronzo: #Roma… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Roma – E’ mancato l’acuto più importante, ma per ilsono arrivate comunque ottime notizie dai campionati italiani23 che si sono disputati a Belluno nello scorso fine settimana. Una medaglia d’argento e tre dioltre ad altri piazzamenti di rilievo per gli atleti tuscolani che, una volta di più, si sono confermati ad altissimi livelli nel panorama giovanile italiano. La più vicina al titolo tricolore è stata Luciache nella sciabola femminile ha concluso al secondo posto. L’atleta umbra ha superato i quarti di finale contro la romana Alessia Di Carlo (ClubRoma) col punteggio di 15-7, poi in semifinale c’è stato un assalto equilibratissimo contro Eloisa Passaro delle Fiamme Oro che si è arresa solamente all’ultima stoccata per 15-14. In finale, invece, lanon è riuscita a trovare il ritmo giusto contro Michela Battiston ...