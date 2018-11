Francia-Uruguay | la partita di Griezmann | le Petit Diable e l’amore per il paese

calcioweb.eu

: #FranciaUruguay, scarpini speciali per #Griezmann: un omaggio alla Celeste ???????? - DiMarzio : #FranciaUruguay, scarpini speciali per #Griezmann: un omaggio alla Celeste ???????? - tuttonapoli : Disastro PSG: dopo Neymar, si fa male anche Mbappè! Attaccante costretto al cambio durante Francia-Uruguay - CalcioWeb : #FraUru, la partita di #Griezmann: le Petit Diable e l'amore per il paese sudamericano [FOTO] -

(Di martedì 20 novembre 2018) Latraè anche ladi Antoine, il quale non soltanto affronta i compagni di club Godin e Gimenez, ma prova un amore profondo nei confronti delsudamericano. Non vi sono legami di parentela neanche lontani: questo legame nasce durante i primi passi in carriera dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Da ragazzino, a causa di un fisico fin troppo esile, faticava a trovare una squadra che gli consentisse di poter accedere ai piani alti del calcio così, anche con molta caparbietà, decise di rifugiarsi nei Paesi Baschi dove riuscì ad entrare nella Real Sociedad. L’ulteriore svolta della carriera diavviene quando, raggiunta la maggiore età, esordì da professionista in Segunda Division grazie all’allenatore uruguaiano Martin Lasarte. Il rapporto tra i due si fa subito saldissimo al punto che Lasarte diventa ...