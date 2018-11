Formula E - Tatiana Calderòn proverà la DS Techeetah

quattroruote

(Di martedì 20 novembre 2018)Calderón continua a far parlare di sé: dopo aver avuto modo di provare la Sauber C37 di1 durante un evento promozionale in Messico, il mese scorso, e aver portato avanti un test con la squadra elvetica sul circuito di Fiorano completando 202 giri - oggi la giovane pilota colombiana ha fatto sapere chela DSdiE.LaE vorrebbe una donna nella categoria. Mark Preston, team principal della DS, ha spiegato che è stato lo stesso promotore dellaE a pensare all'opportunità per le squadre di mettere a disposizione un test per giovani talenti femminili del motorsport e che la squadra ha orientato la sua scelta immediatamente verso. "Pensiamo sia davvero talentuosa, spero che il test sulla DS E-Tense FE19 possa darle un assaggio di cos'è questa categoria e che in futuro possa affrontarla da pilota ...