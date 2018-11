Formula 3 | Sophia Floersch muove gli arti Il team ' Ti aspettiamo'

La pilota Sophia Flörsch - coinvolta domenica in un brutto incidente in Formula 3 - non resterà paralizzata : La pilota tedesca Sophia Flörsch, coinvolta domenica in un brutto incidente durante una gara di Formula 3 a Macao, non resterà paralizzata come si era inizialmente temuto. Flörsch, che ha 17 anni, è stata sottoposta lunedì a 10 ore di

Sophia Floersch operata dopo l'incidente in Formula 3 : 'Il midollo non è danneggiato' : È durato 11 ore ed è andato bene il delicato intervento sulla pilota, rimasta coinvolta in un terrbile incidente durante il Gp di F3 a Macao. La buona notizia, riferita ai media dal padre, è però che il midollo spinale non sembra essere stato danneggiato, ma ci sia solo la frattura della settima vertebra cervicale--Un lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportato dopo il bruttissimo incidente in cui è rimasta ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne di Formula 3 dell’incidente di Macao : Diventerà maggiorenne il primo giorno di dicembre Sophia Floersch, la pilota tedesca protagonista del terribile incidente sul circuito di Macao domenica. La sua auto di Formula 3 è volata oltre la pista a più di 270 chilometri all’ora. Un incidente che poteva costarle la vita e che l’ha portata in sala operatoria per un delicato intervento alla colonna vertebrale. https://www.youtube.com/watch?v=V88l7Eb3vfI La giovane Sophia, alla sua prima ...

L’incidente di Sophia Floersch in Formula 3 : Domenica è finita oltre le barriere mentre andava a 276 chilometri orari, ora la stanno operando per una frattura spinale

Incidente in Formula 3 per Sophia Floersch. La pilota 17enne verrà operata dopo la frattura spinale : Pomeriggio drammatico sul circuito di Macao dov'era in programma l'ultima gara del mondiale di F3 della stagione. La 17enne pilota tedesca Sophia Floersch è stata protagonista di un Incidente spettacolare a oltre 200 kmh, la ragazza è finita in ospedale con una 'frattura spinale' e oggi verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La giovane tedesca, alla sua prima stagione in F3, in gara con il team Van Amersfroot ...

Formula 3 - incidente Sophia Floersch a Macao : una bandiera gialla possibile causa - FIA indaga. La ricostruzione : Ma cosa è successo alla curva Lisboa ? La dinamica dell'incidente Il crash al 4° giro del GP valido per la Coppa del Mondo di F3, con la safety car che aveva fatto il suo ingresso in pista già nel ...

Schianto in Formula 3 - la pilota Sophia Floersch grave in ospedale : Macao - Spaventoso incidente per Sophia Floersch , giovane pilota tedesca del team Van Amersfroot Racing, durante la gara di Formula 3 a Macao, in Cina. Quando mancavano 11 giri al termine della corsa,...

MacauGP incidente in Formula 3 - Sophia Floersch prende il volo e si schianta : frattura spinale. Il tweet : «Sto bene» Video : incidente terrificante durante il GP di Formula 3 a Macao. La pilota tedesca Sophia Floersch, 18 anni il 1 dicembre, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto....

Formula 3 - la fotosequenza del terribile incidente di Sophia Floersch : dallo schianto ai soccorsi. FOTO : I terrbibili attimi dell'incidente a Macau che hanno coinvolto la giovane pilota tedesca ma anche anche un altro driver, un FOTOgrafo e due commissari. Un volo di almeno cinque metri verso una ...

Formula 3 - il pauroso incidente di Sophia Floersch a Macao : pauroso incidente nel corso del Gran Premio di Macao di Formula 3: la vettura di Sophia Floersch ha preso il volo, sfondando le barriere di protezione. La giovane tedesca sarebbe stata cosciente ...

Formula 3 - incidente terribile per Sophia Floersch che prende il volo : Momenti di vero terrore a Macao nel corso della gara valida per la Coppa del Mondo di Formula 3. Nei pressi della curva Lisboa, l'auto di Sophia Floersch, è arrivata troppo velocemente e ha preso ...

Formula 3 - terribile incidente per la pilota tedesca Sophia Floersch : fratture spinali : incidente terribile durante il GP di Formula 3 a Macao. Vittima la pilota tedesca Sophia Floersch, 17 anni appena. Il bollettino medico ufficiale del S. januario medical Hospital ha diagnosticato alla Floersch una frattura spinale. Nell’incidente sono coinvolte cinque persone: due piloti (la stessa Sophia e il pilota giapponese Sho Tsuboi), due fotografi e un marshal, il commissario di pista. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale e ...

Formula 3 - incidente pauroso per Sophia Floersch : 'La pilota è cosciente'. Gli aggiornamenti. VIDEO : Il Gran Premio di Macao è una delle gare più spettacolari del mondo e in questo fine settimana celebra la sua 52edizione. La corsa ha luogo sul circuito Da Guia a Macao , Cina, ed è l'ultima gara ...

MacauGP incidente in Formula 3 - Sophia Floersch prende il volo e si schianta. Il bollettino medico : frattura spinale Video : incidente terrificante durante il GP di Formula 3 a Macao. La pilota tedesca Sophia Floersch, 17 anni, è stata sbalzata fuori dal circuito dopo il contatto con un'altra auto. Il bollettino...