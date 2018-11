Fondi Lega | astensione degli avvocati | la sentenza del processo d’appello a Genova slitta

Lega - Maroni : “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader sovranisti”. E sui Fondi del partito non risponde : “L’obiettivo di Salvini è superare il centrodestra e diventare il leader dei sovranisti. Ce la farà”. Così Roberto Maroni, a Milano per la presentazione del suo libro, Il rito ambrosiano. L’ex presidente della Regione Lombardia, però, non risponde sulla gestione dei fondi del partito nel periodo in cui era segretario della Lega. L'articolo Lega, Maroni: “Obiettivo di Salvini è superare il centrodestra. Sarà leader ...

Lega - Salvini non ha ancora denunciato Bossi : processo a rischio estinzione. Ecco perché il segretario non querela il fondatore. Accordi e segreti dietro ai Fondi scomparsi : Dovrebbe denunciare il fondatore, l’uomo – che come dice lui – gli ha dato la voglia, il coraggio e le idee. E dovrebbe farlo per dare sostanza a quello che sostiene da tempo: lui è il suo partito con quella brutta storia dei 49 milioni di euro di fondi pubblici scomparsi non hanno niente a che fare. A suo tempo, però, ha assicurato che non l’avrebbe fatto, mettendoci pure la firma: da parte della sua Lega “non ci ...

Ogni giorno ha la sua pena : ora Lega e M5S litigano sulla trasparenza dei Fondi ai partiti : Ogni giorno ha la sua pena. Un giorno sono gli inceneritori, un giorno è il decreto Sicurezza. Non c'è il tempo di sedare un dissidio che subito un altro è pronto a scoppiare: stavolta è il turno della norma per la trasparenza dei contributi ai partiti. I lavori delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera sugli emendamenti al ddl Anticorruzione sono stati più volte rinviati nell'arco della ...

Ddl Anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui Fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Fondi Lega : Centemero - faremo ricorso alla Corte Europea : "La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i proventi delle feste, etc., si trasformano, per sentenza, in somme da sequestrare senza che vi sia alcun Legame con i fatti di reato che vengono contestati ad altri soggetti e a danno della stessa Lega. La violazione è talmente palese ...

Fondi Lega : Centemero - faremo ricorso alla Corte Europea : 'La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i ...

Fondi Lega : Centemero - faremo ricorso alla Corte Europea : "La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i proventi delle feste, etc., si trasformano, per sentenza, in somme da sequestrare senza che vi sia alcun Legame con i fatti di reato che vengono contestati ad altri soggetti e a danno della stessa Lega. La violazione è talmente palese ...

Lega - Giulio Centemero : 'Ricorso alla Corte Europea contro il sequestro dei Fondi' : La Lega dichiara guerra totale ai magistrati italiani. A spiegare la rotta che seguirà il partito guidato da Matteo Salvini è Giulio Centemero , deputato del Carroccio. Si parla ancora della questione ...

Fondi Lega : Centemero - faremo ricorso Ue : ANSA, - ROMA, 10 NOV - "La Cassazione ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i proventi delle ...

Fondi Lega - Centemero : faremo ricorso alla Corte Europea : Roma, 10 nov., askanews, - 'La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I ...

La Cassazione conferma il sequestro dei Fondi della Lega : I giudici della Corte suprema hanno respinto il ricorso dei Legali del Carroccio. Può continuare l'accordo sulla 'rateizzazione' del debito - E' stato confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 ...

Fondi Lega - tutte le tappe dell'inchiesta partita nel 2012 : La vicenda giudiziaria dei Fondi del Carroccio, nella quale la Cassazione ha confermato il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega , rigettando il ricorso degli avvocati del partito fondato da ...

Fondi Lega - la Cassazione conferma sequestro 49 milioni di euro. Carroccio : “Ora ricorso a Corte diritti Ue” : confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema Corte. I giudici hanno respinto il ricorso dei Legali del Carroccio contro il provvedimento di sequestro preventivo. Può dunque continuare l’accordo sulla ‘rateizzazione’ del debito della Lega e, se verranno trovati, altri Fondi potranno essere ...

Fondi della Lega : Cassazione conferma il sequestro di 49 milioni - respinto il ricorso di Salvini : Nella notte la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di 49 milioni indebitamente percepiti, sotto forma di rimborsi elettorali, dalla Lega; confermata anche la rateizzazione del pagamento dell'importo.Continua a leggere