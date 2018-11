Fiorentina-Thereau ai titoli di coda | addio a gennaio | c’è già la fila

Fiorentina - Thereau verso la rescissione : è testa a testa per la nuova destinazione : Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per l’attaccante Thereau, fino a qualche stagione fa era considerato uno dei migliori attaccanti ma dopo l’addio con l’Udinese solo grandi delusioni. Non è infatti scoccata la scintille tra l’attaccante e la Fiorentina, tra problemi fisici e scelta tecnica il francese non è stato preso in considerazione. Per questo motivo è inevitabile l’addio,si pensa ad un ...