Fiorello | “Mi sento artisticamente sopravvalutato”

superguidatv

: @GiusCandela Però no eh? Così no eh? Mia moglie mi ha piazzato il tuo pezzo sotto il cuscino! Leggilo ! Mi ha detto… - Fiorello : @GiusCandela Però no eh? Così no eh? Mia moglie mi ha piazzato il tuo pezzo sotto il cuscino! Leggilo ! Mi ha detto… - radioalcamo : Fiorello: «Sono un sopravvalutato. E non vado in tv perché mi annoio» - radioalcamo : Fiorello: «Sono un sopravvalutato. E non vado in tv perché mi annoio» -

(Di martedì 20 novembre 2018) Intervistato dal Corriere della Sera,si è lasciato scappare una serie di dichiarazioni anche sul suo ritorno in tv Continua a slittare lo show di. Il conduttore e showman si è raccontato durante un’intervista a Il Corriere della Sera parlando di Auditel, delle sfide della domenica pomeriggio e del suo ritorno in tv.: posticipato ancora lo show Il nuovo show televisivo diè stato ancora posticipato. Al momento non c’è ancora una data precisa, ma con molta probabilità il nuovo spettacolo dello showman siciliano dovrebbe vedere la luce non prima del 2019. Annunciato per l’autunno 2018, in realtà lo show è stato più volte posticipato sia per dei problemi di location, ma anche per il cambio dei vertici Rai. “Quando non sai chi arriva, se hai bisogno, non sai a chi rivolgerti. Così è stato meglio spostarlo” ha dichiarato ...