Fifa 19 Patch 1 05 – Title Update 4 | nuovo aggiornamento disponibile su PC

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento disponibile anche su Console : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 6 novembre per la versione PC, sta arrivando stamattina anche su Console! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Ciao fan di Fifa, L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è disponibile e queste sono le modifiche apportate Per maggiori dettagli […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile ...

Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2 : nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One : EA Sports ha rilasciato il secondo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 907 megabyte su PC è disponibile da oggi anche su PS4 ed Xbox One! Di seguito le note complete di rilascio, da noi tradotte in italiano. Fifa 19 Title Update 2 – Patch 1.03 Ciao fan di Fifa! L’ultimo aggiornamento di Fifa […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.03 – Title Update 2: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox One proviene da ...

Fifa 19 si aggiorna - rilasciata nuova patch : corrette alcune problematiche : L'approdo di FIFA 19 era chiaramente atteso tantissimo dalla community di aspiranti allenatori, vogliosi di lanciarsi nuovamente sui campi da gioco digitali della serie. Come di consueto l'appuntamento tra l'utenza e il simulatore calcistico targato Electronic Arts è stato di grandissimo impatto, e ha permesso al gioco di solcare indisturbato la vetta delle classifiche di vendita. Ovviamente non tutte le ciambelle vengono con il buco, e FIFA 19 ...

Fifa 19 : volti aggiornati in arrivo con la prossima patch? Ci sarà anche Sturaro! : Nel corso delle prossime settimane, come anticipato da Corey Andress, community manager di EA Sports dovrebbe essere rilasciata una nuova patch per Fifa 19 con l’obiettivo principale di correggere alcuni bug con particolare riferimento a quelli che affliggono i portieri. Fra le novità di questo aggiornamento ci potrebbero però anche essere numerosi volti realistici per […] L'articolo Fifa 19: volti aggiornati in arrivo con la ...

Fifa 19 Patch 1.01 : primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e PS4 : EA Sports ha rilasciato il primo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.82 Gigabyte, è al momento di per la versione PC ed arriverà Oggi, 9 ottobre, su PS4 ed Xbox One, dove intanto sono già comparse le note di rilascio, come da immagine Come specificato sul sito ufficiale Electronic Arts quest’anno rilascerà […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.01: primo aggiornamento disponibile per PC. Oggi il rilascio su Xbox One e ...