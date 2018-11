Fassina | grazie Raggi e a tutte istituzioni per sgombero Casamonica

romadailynews

(Di martedì 20 novembre 2018) Roma – “La demolizione delle villette abusive deie’ un atto importante, di straordinario valore simbolico per affermare il primato dellesugli interessi privati, in particolare gli interessi del malaffare”. “La Sindacamerita un sentito ringraziamento, come meritano un grande ringraziamento la Polizia Municale, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno partecipato all’operazione”. “Si deve andare avanti con sempre maggiore determinazione. Passo dopo passo. Oggi, a Roma e’ una bella giornata per le”. Lo afferma Stefanoconsigliere di Sinistra per Roma deputato Leu. L'articoloe aperproviene da RomaDailyNews.