Facebook è andato giù per mezz'ora : Per circa mezz'ora Facebook non è stato raggiungibile in alcune aree d'Europa. Lo riferiscono diversi tweet di utenti da divertsi Paesi del continente, tra cui l'Italia.

