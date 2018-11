Fabrizio Corona e Asia Argento si incontrano con il figlio Carlos e Nina Moric reagisce

Gossip : Asia Argento incontra Carlos - il figlio di Fabrizio Corona : Asia Argento e Fabrizio Corona sembrano fare davvero sul serio, tanto che l’imprenditore milanese ha deciso di presentare il figlio Carlos alla sua nuova compagna. Le presentazioni ufficiali tra Carlos e Asia sono avvenute in un noto ristorante di Milano, durante il week end appena trascorso. Tra l’altro per l’attrice italiana questo è stato il primo fine settimana, passato a casa del nuovo fidanzato. La figlia di Dario Argento per raccontare ...

Asia Argento incontra il figlio di Fabrizio Corona : “uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto” : Fabrizio Corona e Asia Argento fanno sul serio, l’ex re dei paparazzi presenta il figlio Carlos all’attrice italiana In un ristorante di Milano, Asia Argento ha conosciuto per la prima volta il figlio di Fabrizio Corona. Dopo il bacio tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice italiana, paparazzato dai fotografi del settimanale ‘Chi’, la coppia sembra fare sul serio e passa alle presentazioni in famiglia. ...

Fabrizio Corona presenta il figlio Carlos Maria ad Asia Argento : Le fotocamere di Chi, il settimanale di cronaca rosa di Alfonso Signorini, aggiungono da mercoledì 21 novembre un nuovo tassello alla storia d'amore più chiacchierata delle ultime settimane, cioè quella che ha dettato scandalo tra Fabrizio Corona e Asia Argento.I due belli e dannati hanno passato il loro primo fine settimana insieme nella casa milanese di Fabrizio Corona, che per l'occasione ha deciso di presentare l'attrice romana al ...

Fabrizio Corona - incontro tra Asia Argento e il figlio Carlos. Nina Moric non commenta : Asia Argento ha incontrato per la prima volta Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric. L’attrice ha raccontato al magazine Chi le sue impressioni di questo importante momento: “Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore”. La storia d’amore tra lei e l’ex re dei paparazzi sembra andare a gonfie vele e farsi sempre più seria, tanto che ...

Asia Argento ha conosciuto il figlio di Fabrizio Corona : “È straordinario” : Fabrizio Corona news: il figlio Carlos ha incontrato Asia Argento Si fa sempre più seria la storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona. L’attrice e regista ha conosciuto una persona importante nella vita dell’ex re dei paparazzi: il figlio Carlos. Come racconta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 novembre, l’incontro […] L'articolo Asia Argento ha conosciuto il figlio di Fabrizio Corona: ...

Fabrizio Corona : tutte le love story del paparazzo : Ormai le pagine di Gossip non fanno altro che parlare della nuova coppia composta da Fabrizio Corona e Asia Argento. Donne e guai, sono questi i leitmotiv della vita di Corona, ogni donna un guaio serio. Nell’ordine dal più recente al più lontano troviamo. Andiamo a scoprire quali sono state le love story del manager più chiacchierato d'Italia....Continua a leggere

Silvia Provvedi critica Gollini e pensa a Fabrizio Corona : Pierluigi Gollini ha sbagliato secondo Silvia Provvedi Silvia Provvedi non si dà pace. La mora delle Donatella continua a pensare a quanto accaduto ieri in puntata e al gossip sul presunto tradimento di Pierluigi Gollini, il fidanzato della sorella. Poche ore fa la cantante si è sfogata con Lory Del Santo e Giulia Salemi sottolineando che il calciatore avrebbe sbagliato. Secondo l’ex di Fabrizio Corona l’errore del fidanzato della ...

Fabrizio Corona e il sesso con Lele Mora : «Se fossi bisessuale sceglierei uno più carino» : Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e risponde alle accuse di Lele Mora. Il manager dei vip ha più volte dichiarato di aver fatto sesso con lui. E l'ex re dei paparazzi rivela...

Fabrizio Corona fa una promessa ad Asia Argento : 'Convincerò tua madre' : Dopo essere stato protagonista di un acceso confronto televisivo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è tornato a catalizzare su di sé le attenzioni dei media per la sua nuova storia d'amore con Asia Argento. A tal proposito, di recente, nel corso di un'intervista rilasciata a "Gente", l'ex "re dei paparazzi" ha fatto una promessa all'attrice romana, assicurandole che presto riuscirà a far ricredere Daria Nicolodi, madre ...

Rivelo - Stefano De Martino e il pensiero fisso su Fabrizio Corona : 'Tutto quello che viene prima ti sta...' : Ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Real Time, Rivelo , è Stefano De Martino . L'ex marito di Belen Rodriguez si è sottoposto alle domande della conduttrice, e amica, Lorella Boccia ...

Fabrizio Corona – Asia Argento - la mamma di lei ancora contro la figlia con un tweet : Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento, si scaglia nuovamente contro la figlia e lo fa con un tweet: “Mia figlia è una Brunilde. Difficile per lei trovare un uomo giusto. Anche nella mitologia norrena, compariva un cappuccio e per fortuna, era quello dell’invisibilità.” Il riferimento nemmeno velato è alla relazione dell’attrice con il discusso Fabrizio Corona. Già nelle scorse settimane la moglie di Dario Argento aveva ...

Fabrizio Corona - la gioia su Instagram dopo l’accordo con la Moric per l’affidamento di Carlos : Fabrizio Corona. In questo periodo non si parla che di lui. dopo essere stato ospite del Grande Fratello Vip per chiarire con la ex fidanzata Giulia Provvedi, tutti sappiamo cosa è successo davanti alle telecamere: c’è stata una lite furiosa tra Ilary Blasi e Corona. Entrambi si sono offesi a vicenda e Corona, prima che venisse chiuso il collegamento ha promesso che la cosa non sarebbe finita lì. In realtà, poi, Corona ha ammesso di aver ...

Fabrizio Corona e Nina Moric - affidamento congiunto di Carlos Maria/ 'Tre anni e mezzo di sofferenza' - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona e Nina Moric, pace in Tribunale: affido condiviso di Carlos Maria. 'Tre anni e mezzo di sofferenza', le ultime notizie

Fabrizio Corona E NINA MORIC - AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI CARLOS MARIA / "Abbiamo ritrovato la nostra famiglia' - IlSussidiario.net : FABRIZIO CORONA e NINA MORIC, affido condiviso di CARLOS MARIA. "Abbiamo trovato un accordo per nostro figlio". Le ultime notizie