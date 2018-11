F3 – Incidente Sophia Floersch | gli ultimi aggiornamenti sono positivi | dall’ospedale di

La pilota Sophia Flörsch - coinvolta domenica in un brutto Incidente in Formula 3 - non resterà paralizzata : La pilota tedesca Sophia Flörsch, coinvolta domenica in un brutto incidente durante una gara di Formula 3 a Macao, non resterà paralizzata come si era inizialmente temuto. Flörsch, che ha 17 anni, è stata sottoposta lunedì a 10 ore di

SOPHIA FLOERSCH - NESSUNA LESIONE AL MIDOLLO SPINALE/ Video Incidente GP Macao F3 - papà : "Operazione riuscita" - IlSussidiario.net : SOPHIA FLOERSCH, Video incidente choc GP Macao F3. Ultime notizie: NESSUNA LESIONE al MIDOLLO SPINALE. Il papà: "Operazione riuscita"

Sophia Floersch operata dopo l'Incidente in Formula 3 : 'Il midollo non è danneggiato' : È durato 11 ore ed è andato bene il delicato intervento sulla pilota, rimasta coinvolta in un terrbile incidente durante il Gp di F3 a Macao. La buona notizia, riferita ai media dal padre, è però che il midollo spinale non sembra essere stato danneggiato, ma ci sia solo la frattura della settima vertebra cervicale--Un lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportato dopo il bruttissimo incidente in cui è rimasta ...

F3 - Sophia Floersch operata dopo l'Incidente a Macao : "È andata bene" - : La giovane pilota tedesca, secondo quanto riferisce la Bild, è stata in sala operatoria per 11 ore. Nello schianto ha riportato la frattura della settima vertebra cervicale, ma pare che il midollo ...

F3 – Incidente Macao - operazione terminata dopo 11 ore : Sophia Floersch in terapia intensiva - gli ultimi aggiornamenti : E’ terminato dopo ben 11 ore l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta oggi Sophia Floersch: le prime parole del padre Alexander dopo l’operazione E’ finalmente terminato, dopo undici lunghissime ore, l’intervento a cui è stata sottoposta Sophia Floersch dopo il terribile Incidente di ieri al Gp di Macao di F3. La 17enne pilota tedesca, cosciente sin dai primi momenti successivi all’Incidente , è ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne di Formula 3 dell’Incidente di Macao : Diventerà maggiorenne il primo giorno di dicembre Sophia Floersch, la pilota tedesca protagonista del terribile incidente sul circuito di Macao domenica. La sua auto di Formula 3 è volata oltre la pista a più di 270 chilometri all’ora. Un incidente che poteva costarle la vita e che l’ha portata in sala operatoria per un delicato intervento alla colonna vertebrale. https://www.youtube.com/watch?v=V88l7Eb3vfI La giovane Sophia, alla sua prima ...

Sophia Floersch operata dopo l'Incidente : 'L'intervento è andato bene' : Un lungo intervento chirurgico per ridurre la frattura spinale che ha riportato dopo il bruttissimo incidente in cui è rimasta coinvolta durante il Gran Premio di Macao , valido per la Coppa del Mondo di Formula 3. "È durata 11 ore 'ed è andata bene', la delicata operazione a cui è stata sottoposta la giovanissima pilota tedesca, 17 anni, Sophia Floersch . L'intervento alla colonna spinale ...

Incidente a Sophia Floersch : esclusa le lesione del midollo spinale per la tedesca. La FIA apre un’indagine : Una macchina impazzita che va schiantarsi a 276 km/h fuori dalla pista. Un’immagine terrificante quella a cui abbiamo assistito nel corso del GP di Macao di F3 e che ha avuto per protagonista la tedesca Sophia Floersch. La 17enne el Team van Amersfoort, secondo quanto riportano i media tedeschi, non avrebbe subito la lesione del midollo spinale e la lunga operazione alla quale si è sottoposta ha dato esito positivo. “Sophia è ora ...

F3 - Incidente Macao - Sophia Floersch ancora sotto i ferri : l'operazione non è ancora terminata - gli aggiornamenti : Sophia Floersch ancora in sala operatoria: l'aggiornamento sulle condizioni della pilota tedesca sul suo profilo Twitter ufficiale Se qualche ora fa erano circolati primi rumors riguardanti l'...

L’Incidente di Sophia Floersch in Formula 3 : Domenica è finita oltre le barriere mentre andava a 276 chilometri orari, ora la stanno operando per una frattura spinale

F3 – Incidente Macao - Sophia Floersch ancora sotto i ferri : l’operazione non è ancora terminata - gli aggiornamenti : Sophia Floersch ancora in sala operatoria: l’aggiornamento sulle condizioni della pilota tedesca sul suo profilo Twitter ufficiale Se qualche ora fa erano circolati primi rumors riguardanti l’operazione di Sophia Floersch, portata a termine, solo adesso si hanno le prime notizie ufficiali, che arrivano proprio dal profilo Twitter ufficiale della 17enne tedesca. La giovanissima pilota si trova ancora sotto i ferri: “il ...

F3 – Incidente Macao : frattura alla colonna vertebrale per Sophia Floersch - la 17enne operata : Sophia Floersch operata: intervento chirurgico a buon fine dopo il terribile schianto di ieri al Gp di Macao di F3 Momenti di terrore ieri mattina durante il Gp di Macao: l’Incidente di Sophia Floersch ha allarmato tutti gli addetti ai lavori di F3 e gli appassionati del mondo dei motori. La vettura della 17enne tedesca è stata letteralmente sparata fuori pista a tutta velocità ed è finita violentemente contro le barriere. 5 le ...

Incidente in Formula 3 per Sophia Floersch. La pilota 17enne verrà operata dopo la frattura spinale : Pomeriggio drammatico sul circuito di Macao dov'era in programma l'ultima gara del mondiale di F3 della stagione. La 17enne pilota tedesca Sophia Floersch è stata protagonista di un Incidente spettacolare a oltre 200 kmh, la ragazza è finita in ospedale con una 'frattura spinale' e oggi verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La giovane tedesca, alla sua prima stagione in F3, in gara con il team Van Amersfroot ...

F3 - operata Sophia Floersch dopo il tremendo Incidente al Gp di Macao : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere - ha twittato proprio la Van Amersfoort Racing - . I ...