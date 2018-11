F1 - Alonso | ' McLaren sarà competitiva nel 2019'

F1 - i commissari si accaniscono sulla McLaren : Alonso e Vandoorne penalizzati dopo il Gp del Brasile : Lo spagnolo e il belga sono stati penalizzati al termine della gara, ricevendo anche due punti di penalità sulla licenza Brutte notizie per la McLaren al termine del Gp del Brasile, Alonso e Vandoorne sono stati penalizzati perdendo posizioni nella classifica finale. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha ricevuto cinque secondi di penalità per aver ignorato le bandiere blu, scendendo così dal sedicesimo al diciassettesimo posto, stessa sanzione ...

Nel 2019 McLaren e Alonso ritornano alla Indy 500 : McLaren Racing announces that it will contest the 103rd Running of the Indianapolis 500, on Sunday 26 May 2019, with Fernando Alonso at the wheel. Competing in his second Indy 500, Fernando will attempt to become only the second driver ever to secure world motorsport’s unofficial Triple Crown: victories at the Monaco Formula 1 Grand […] L'articolo Nel 2019 McLaren e Alonso ritornano alla Indy 500 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Indy - Alonso ci riprova con la McLaren : farà ancora la 500 Miglia : Fernando Alonso e la McLaren ancora insieme alla 500 Miglia di Indianapolis. Il team ha ufficializzato la sua presenza nella corsa - edizione numero 103 - con il pilota spagnolo che dalla prossima ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis nel 2019 con la McLaren : lo spagnolo vuole la Tripla Corona : Nessuna sorpresa all’orizzonte sul fronte Fernando Alonso. Lo spagnolo, impegnato nel penultimo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno in Brasile, correrà l’anno prossimo la 500 Miglia di Indianapolis con la McLaren. Il team inglese ha infatti annunciato che disputerà la celebre corsa americana con l’iberico alla guida, per soddisfare l’obiettivo di Fernando di far sua la “Tripla Corona“: il riconoscimento ...

IndyCar - Alonso ci riprova : correrà la Indy 500 con McLaren nel 2019 : Alonso e McLaren tornano in IndyCar: obiettivo Indy 500 2019 Un gran ritorno per il due volte campione del mondo di Formula 1, che ha annunciato il ritiro dal Circus per puntare a vincere il titolo ...

Indy 500 - La McLaren e Alonso correranno a Indianapolis : La McLaren e Fernando Alonso torneranno alla 500 Miglia di Indianapolis 2019. Il pilota spagnolo, che il prossimo anno non correrà più in Formula 1, dopo aver vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans, adesso vuole tentare di vincere anche a Indy e conquistare la "tripla corona": unimpresa riuscita solo a Graham Hill nel 1972.La McLaren guarda oltre la F.1. Il team di Woking ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis per tre volte nella ...

McLaren Speedtail : la Formula 1 di Alonso scende in strada [FOTO e PREZZO] : Capace di superare i 400 km/h questa esotica hypercar è pronta ad abbattere ogni record Era dai tempi della McLaren F1 che la Casa di Woking non realizzava un bolide stradale così prorompente: stiamo parlando della nuova hypercar ibrida McLaren Speedtail, una vera e propria F1 omologata per circolare in strada. La vettura realizzata sfruttando il know tecnico accumulato dalla Casa britannica nella massima Formula è pronta a battere ogni ...

McLaren Speedtail - la F1 di Alonso adattata all'uso stradale" : ... Amministratore delegato, McLaren Automotive - e la nostra 'Hyper-GT' è a tutti gli effetti un'auto da strada, ma anche una fusione di arte e scienza, in grado di combinare runa velocità massima ...

F1 - McLaren - Alonso : 'Vandoorne è uno dei due migliori talenti nel paddock' : Uno il prossimo anno si batterà per il campionato del mondo e uno non sarà in F1 nel 2019. Questa è la Formula 1 e, più in generale, lo sport in questo momento'. Alonso ha poi continuato: 'Devi ...

F1 McLaren - Alonso : «Ogni gara è sempre più difficile» : Il due volte campione del mondo deve ancora decidere dove gareggerà la prossima stagione, con la IndyCar che sembra essere la sua destinazione più probabile. Indipendentemente da ciò che riserva il ...

F1 - McLaren - Alonso : 'Il 7° posto nel campionato piloti? Un obiettivo insignificante' : ... è ancora in lizza per agguantare la posizione di 'migliore degli altri': in virtù del gruzzoletto di punti accumulato nelle prime gare, infatti, il due volte campione del mondo si trova a solo tre ...

F1 - Renault - Sainz sul futuro : 'McLaren è un grande team - chiederò consigli ad Alonso' [VIDEO] : Nel corso della trasmissione Paddock Live Show, andata in onda questa sera su Sky Sport F1 HD, Carlos Sainz ha parlato del proprio futuro in McLaren , sottolineando come il team inglese abbia tutte le capacità per uscire da questa complicata situazione. Secondo lo spagnolo, infatti,...