ilfattoquotidiano

: Euro, crescono gli italiani a favore: sono il 57%. Ma restano in fondo alla classifica tra Paesi Ue: peggio solo Ci… - Cascavel47 : Euro, crescono gli italiani a favore: sono il 57%. Ma restano in fondo alla classifica tra Paesi Ue: peggio solo Ci… - pirata_21 : Crescono gli italiani che sono favorevoli ad avere l'Euro. Pur non vedendone ancora uno. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Glisi riscopronovolipermanenza nell’zona. Lo si legge nel sondaggio annuale condotto dabarometro che ha intervistato un campione di 17mila cittadini che vivono nei Paesi dell’zona chiedendo loro cosa pensano degli effetti della moneta unica nel proprio Paese. Uno de risultati più sorprendenti, se si tiene in considerazione la bassa affezione all’Unionepea dimostrata in un altro sondaggio di ottobre, è proprio quello dell’Italia: il 57% degli intervistati ha dichiarato che l’è una cosa buona per il Paese, un balzo in avanti di 12 punti percentuali rispetto al 2017. Il risultato del sondaggio condotto dal Parlamentopeo, di cui dà un’anticipazione Politico, mostra che a livellopeo la moneta unica riscuote ancora di ottima reputazione. I numeri rimangono stabili sulle rilevazioni del 2017, con il 64% degli intervistati che vede ...