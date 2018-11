Emergenza rifiuti | due nuovi impianti a Napoli per la selezione della differenziata

Emergenza rifiuti - De Luca sul Governo : 'Non ho firmato un secondo protocollo' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lasciato la prefettura di Caserta, dov'era in corso il vertice di Governo - con Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini e altri ministri ...

Emergenza rifiuti : le discariche scoppiano e la malavita fa affari : Troppo consumo. Qualità scarsa. Riciclo scadente. Il sistema di smaltimento è al capolinea. Così la criminalità si arricchisce. Incendiando tutto, dalla Lombardia ala Campania Nella Terra dei fuochi si continua a morire. Nonostante la beffa delle bonifiche "

Rifiuti - perché è sempre Emergenza : Oggi la firma del "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi". Il governo non ha una posizione...

Emergenza rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in manovra e meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Emergenza rifiuti in Campania : un altro Bertolaso per risolvere? : Se l'Emergenza rifiuti in Campania, tornata oggi di attualità con gli insulti tra Di Maio e Salvini, è stata archiviata per quasi dieci anni va detto grazie ad una persona: Guido Bertolaso.Il rischio che tornino, infatti, i sacchetti di rifiuti fino ai primi piani delle case deriva dal fatto che il termovalorizzatore di Acerra, l'unico della Regione, a febbraio dovrà chiudere per un periodo, non si sa quanto lungo, di ...

Emergenza rifiuti - l'ira di De Luca : 'Dalle zuffe politiche più danni dei roghi' : C'è chi fa finta di difendere la legalità, dopo aver approvato un condono fiscale che è un incoraggiamento ai protagonisti di un'economia sommersa che è all'origine di tanti roghi. Sono vergognosi e ...

Emergenza rifiuti in Campania - lettera di Caldoro : 'Caro Salvini - ecco la verità' : 'Caro Matteo Salvini, giustamente ti domandi come mai, negli ultimi dieci anni, non sono stati costruiti i nuovi termovalorizzazione in Campania, impianti previsti nella programmazione nazionale e ...

Emergenza rifiuti in Campania - impianti promessi e svaniti : venti anni di sconfitte : Nella tombola dei rifiuti campani da ventiquattro anni si gioca con numeri truccati. A vincere nel frattempo sono sempre i clan. È il 1994 quando il governo Ciampi, dichiarato lo stato...

Emergenza rifiuti nel Napoletano : incendiati cumuli non raccolti a Torre del Greco : A fuoco montagne di spazzatura che erano state sistemate vicino all'Ecopunto di via del Lavoro, in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona -

Emergenza rifiuti - l'ira di De Luca : «Ci hanno rotto le scatole - basta buffonate» : «Chiederò di farla finita con questa buffonata propagandistica perché veramente ci stanno rompendo le scatole. Stanno creando un clima totalmente sbagliato». È questo...

Rifiuti - perché in l'Italia è sempre Emergenza : Governo diviso sugli inceneritori e i Rifiuti. Mentre all'estero il problema non sussiste; ecco perché