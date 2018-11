Ecco le novità introdotte da Sony nella sua ROM aggiornata ad Android 9 Pie

Guida Michelin 2019 Ecco le novità : tra gli chef - Cannavacciuolo superstar invece a Cracco - sfugge una stella : Mauro Uliassi, dell’omonino ristorante di Senigallia entra nell’Olimpo dei tre stelle italiani, Enrico Bartolini, aggiunge con il Sant’Uffizio di Cioccaro di Penango, in Monferrato, una nuova stella al suo palmares e si conferma con... L'articolo Guida Michelin 2019 ecco le novità: tra gli chef, Cannavacciuolo superstar invece a Cracco,sfugge una stella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ecco tutte le novità di Wind per il Natale imminente : Wind si prepara al Natale 2018 ormai imminente con tante novità e un portafoglio di opzioni interessanti pensate per nuovi e già clienti. Oltre alle nuove Wind Call Your Country e alle offerte dedicate agli ex clienti o a chi desidera fare portabilità, arrivano opzioni con giga in regalo, rimodulazioni e nuovi smartphone acquistabili tramite telefono incluso.

Chi vuol essere milionario 2018 - Ecco le novità del meccanismo : Confermato il ritorno di Chi vuol essere milionario?, quiz trasmesso da Canale 5 tra il 2000 e il 2011 con la conduzione di Gerry Scotti. La messa in onda è prevista per fine novembre, in prima serata. Nelle quattro nuove puntate-evento, ci saranno delle piccole novità rispetto al meccanismo del passato. Tv Sorrisi e Canzoni le ha svelate nel numero in edicola da oggi; gli aiuti per rispondere alle 15 domande passano da tre a quattro:

Stipendio docenti : Ecco le novità a partire dal 2019 : Aumento dello Stipendio docenti previsto nel testo della Legge di Bilancio 2019. Questa necessità è stata riconosciuta oltre che per gli insegnanti di ogni grado, anche per tutti gli altri dipendenti pubblici. La cosiddetta "indennità di vacanza contrattuale" che dovrebbe partire ad aprile 2019 (se la LdB 2019 ora all'esame del Parlamento sarà approvata) consisterà in 8 euro di aumento per i primi tre mesi e 14 da luglio. Cosa dice la ...

Asd Judo Frascati - Ecco le novità salsa e danza del ventre. E l'hip hop riscuote applausi a teatro : Roma – L'Asd Judo Frascati continua ad allargarsi. Non solo attività agonistiche, ma anche tante iniziative particolari per il club del maestro e presidente Nicola Moraci. Le ultime novità sono il corso di danze caraibiche (salsa, bachata, rueda, afro, rumba, son…) e quello di danza del ventre che si tengono presso la palestra Tusculum Sport Center in via Santi Filippo e Giacomo 30 a Frascati. Il corso di salsa sta riscuotendo grande ...

Ecco le novità di Vodafone per gli indennizzi automatici : Vodafone ha apportato novità agli indennizzi automatici che devono essere riconosciuti ai consumatori in caso di controversie per ritardi nell'attivazione di servizi

Auto elettriche 2019 : Ecco le principali novità : Per maggiori approfondimenti Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Dalla Fiat Fastsback alla Vw Tarok - Ecco le novità del Salone di San Paolo : L'automotive è da sempre fra i settori più trainate per l'economia. E Fca è il Gruppo leader sia per numero di unità vendute che per impianti di produzione.

Ducati World Première : Ecco tutte le novità per il 2019 : L'evento annuale che la Casa motociclistica bolognese riserva agli appassionati di tutto il mondo per presentare le proprie novità di prodotto è andato in scena al teatro Ciak di Milano. L'AD Ducati Motor Holding Claudio Domenicali ha mostrato in anteprima tutte le nuove proposte del 2019, ...

Manovra - Ecco alcune novità : dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette : Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all'esame dell'Aula il 29 e 30 novembre 2018 . Sono 108 articoli ...

Tagli pensioni d'oro in stand by - voucher 4.0 per le Pmi - incentivi al Sud : Ecco le novità in manovra : Niente Tagli alle pensioni d'oro (che potrebbero rientrare, però, come emendamento in Parlamento) e via dal testo i 100 milioni in più per il fondo famiglia (anche se le risorse non vengono cancellate). Salta anche la tassa sulla pesca sportiva, mentre a Palazzo Chigi arriva Investitalia, struttura per gli investimenti pubblici e privati...

Modello 770 - invio entro oggi : Ecco le novità : oggi 31 ottobre scade il termine per inviare il Modello 770 / 2018 e oltre allo slittamento del temine che peraltro ha riguardato anche l'invio della dichiarazione dei redditi, tra le novità presenti nel Modello rileviamo la riformulazione della sezione relativa all'invio, all'interno del frontespizio, per permettere la trasmissione di più flussi di ritenute da parte di professionisti diversi, la modifica dell'assetto del quadro SX (riepilogo ...

Insieme ai nuovi iPad - Apple rilascia iOS 12.1. Ecco le novità : (Foto: Apple) L'evento Apple che si è concluso in questi minuti a New York (con un'esibizione della cantante Lana Del Rey sul palco) non è stato solo l'occasione per la casa di Cupertino di annunciare gli ultimi iPad Pro e gli attesi aggiornamenti a MacBook Air e Mac Mini, ma anche di iniziare il rilascio di iOS 12.1, l'ultimo mini aggiornamento del sistema operativo, già rinnovato completamente in occasione del lancio di ...