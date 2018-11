E' morto Nekrosius | maestro del teatro

Eimuntas Nekrosius - morto il regista lituano apprezzato in tutto il mondo : È morto alle 3 di notte di infarto, a 65 anni, a Vilnius, dove viveva, il grande regista teatrale Eimuntas Nekrosius . lituano , Nekrosius stava lavorando all'Edipo a Colono per il Festival di Napoli del prossimo giugno. Lo annuncia il suo agente Aldo Grompone. La sua ultima intervista, l'aveva rilasciata all'Huffpost nell'aprile del 2018. apprezzato in tutto il mondo e restio a raccontarsi ai giornalisti, nell'articolo spiega la sua ...

è morto Eimuntas Nekrosius - maestro del teatro europeo : In Italia Nekrosius ha realizzato non solo molti spettacoli, ma condotto molti laboratori e diretto per tre anni il Ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza.