è la Nations League delle sorprese ora in Europa comandano le outsider

Nations League - arbitro in lacrime per la perdita della mamma : lo consola van Dijk : Il gol al 91° con cui ha regalato il 2-2 all'Olanda nella partita di Nations League contro la Germania e poi, al fischio finale, l'abbraccio all'arbitro, che piangeva. Protagonista dei minuti finali ...

Nations League : le magnifiche quattro e la crisi dei giganti : Non è stato il torneo delle grandi. La prima edizione della Uefa Nations League volge al termine ed è arrivato il momento dei primi bilanci. Germania, Francia, Spagna, Italia e Croazia hanno faticato e, tra mancate qualificazioni e addirittura retrocessioni in Serie B, non parteciperanno alle Final Four in programma il prossimo anno in Portogallo. Fa specie vedere tra le 4 finaliste Olanda, Svizzera, Portogallo e Inghilterra, ma sono le ...

PRONOSTICI Nations LEAGUE/ Quote e scommesse : svedesi favoriti in casa contro la Russia - oggi - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: scommesse e Quote delle partite, valide nella 6e ultima giornata della fase a gironi, oggi 20 novembre 2018.

Nations League - in quattro per una coppa : la finale il 9 giugno in Portogallo : Olanda, Svizzera, Portogallo e Inghilterra : sono rimaste in quattro per una coppa e per entrare nella storia della Nations League . Tutto si deciderà in Portogallo, dove si giocheranno le final four, ...

Portogallo-Polonia calcio - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Il calcio nostrano deve mettersi alle spalle immediatamente la delusione per l’eliminazione in Nations League e guardare già avanti, ma la competizione non è ancora terminata: questa sera, nel raggruppamento in cui l’Italia riposa è in programma Portogallo-Polonia. All’andata la gara terminò 2-3, ma nonostante i lusitani siano già qualificati e certi di ospitare le Finali della rassegna, ed i polacchi già retrocessi, la gara ha ...

Nations League - Repubblica Ceca salva grazie a Schick : Grandi emozioni nella quarta giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League , con il romanista Schick che al 32' segna il gol salvezza della Repubblica Ceca , che batte 1-0 la Slovacchia di Hamsik ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gli Orange volano alla Final Four al 91' : All.: Koeman Arbitro: Hategan, Romania, Marcatori: 9' Werner, G,, 19' Sané, G,, 40' st Promes, O,, 46' st Van Dijk, O, Ammoniti: Hummels, Kroos, Kimmich , G,; Wijnaldum, O, Espulsi: - LA CRONACA DEL ...

Nations League 2018-2019 - i risultati di oggi. Olanda alle Final Four - Norvegia in Lega B - Slovacchia in Lega C : Si chiude col botto l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2018-2019. Nel match più importante di giornata, l’Olanda va a pareggiare in Germania per 2-2 estromettendo la Francia dalle Final Four, e accompagnandosi dunque a Svizzera, Portogallo e Inghilterra, che avevano già staccato il pass in precedenza. Per l’Olanda si tratta di un risultato a suo modo gigantesco, perché gli ultimi anni non sono certo ...

Nations League 2018-2019 - i risultati di oggi. Olanda alle Final Four - Norvegia in Lega B - Slovacchia in Lega C : Si chiude col botto l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2018-2019. Nel match più importante di giornata, l’Olanda va a pareggiare in Germania per 2-2 estromettendo la Francia dalle Final Four, e accompagnandosi dunque a Svizzera, Portogallo e Inghilterra, che avevano già staccato il pass in precedenza. Per l’Olanda si tratta di un risultato a suo modo gigantesco, perché gli ultimi anni non sono certo ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : rimonta orange nel finale -VIDEO- : Finisce 2-2 il match di Nations League del girone A gruppo 1. Germania intraprendente e spregiudicata subito in vantaggio al 9′ grazie ad un gol di Werner. Raddoppio tedesco al 20′ con gol di Sane. Tedeschi, già retrocessi in Lega B, appaiono intraprendenti e determinati. L’Olanda paga caro il calo di concentrazione del primo tempo, […] L'articolo Nations League, Germania-Olanda 2-2: rimonta orange nel finale -VIDEO- ...

Nations League - le squadre retrocesse o promosse : la Francia è fuori : Nations League, le squadre retrocesse o promosse – Si sono giocate partite importanti valide per la Nations League, gol e spettacolo tra Germania e Olanda, rimonta Orange e finisce 2-2. Successo in trasferta della Norvegia contro il Cipro, in gol Kamara, autore di una doppietta, per i padroni di casa espulsione di Sielis. Tutto facile per la Repubblica di Macedonia contro Gibilterra, super prestazione dell’attaccante del Palermo ...

Nations League : Schick salva la Repubblica Ceca - Slovacchia in C : Tanti "italiani" in campo nella serata di Nations League e tanti gol "italiani": ben 6. Brilla, su tutte, la stella del romanista Patrick Schick che, con una strepitosa rete, salva la Repubblica Ceca ...

Nations League - Germania-Olanda 2-2 : gol di Werner - Sané - Promes e Van Dijk : Con il successo sulla Francia di venerdì scorso l'Olanda aveva condannato la Germania alla cocente retrocessione in Serie B in Nations League . E stasera in terra tedesca è andata a prendersi le Final ...

Nations League – Tutti i risultati : pareggio della Germania contro l’Olanda - bene Repubblica Ceca e Norvegia : Anche la sesta giornata di Nations League è andata in scena con le partite in programma: clamoroso pareggio dell’Olanda in rimonta sulla Germania, bene Repubblica Ceca e Norvegia Dopo la sfida di Nations League tra Italia e Portogallo di sabato, anche tante altre Nazionali sono scese in campo per la sesta giornata del torneo di qualificazione agli Europei 2020. Tra i risultati da segnalare il pareggio della Germania contro ...