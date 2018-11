Ducati Diavel 1260 | la “power cruiser” emiliana

Ducati Diavel 1260 : i segreti del nuovo Diavolo rosso protagonista assoluto a EICMA [FOTO] : Battezzata Ducati Diavel 1260 , la seconda generazione di questa mitica motocicletta sfoggia un aspetto più aggressivo nelle forme, inoltre è più performante, divertente da guidare nel misto e anche più confortevole, sia per il pilota che per il passeggero. L’anima da sport naked viene esaltatala dal motore Testastretta DVT 1262, in grado di erogare 159 CV (117 kW) a 9.500 giri/minuto e 129 Nm (13,1 kgm) a 7.500 giri/minuto con una curva di ...

Nuova colorazione per Ducati XDiavel : Ducati è pronta a svelare, a Intermot ed EICMA, le novità 2019 e anticipa una livrea inedita per l'XDiavel. La cruiser Ducati viene proposta nella Nuova colorazione "Matt Liquid Concrete Grey", uno speciale grigio opaco che si sposa perfettamente con il total black che caratterizza ciclistica e motore della moto. La Nuova sella, realizzata in