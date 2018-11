Donazioni di sangue obbligatorie a scuola | proposta choc di Salvini | news 20 11

Sangue - Avis : “In Toscana nel 2018 -3% di Donazioni” : Donazioni di Sangue Avis in calo del 5,5% rispetto al 2017 nel territorio dell’Asl Toscana centro, comprendente le province di Firenze, Prato e Pistoia, e del 3% in tutta la Toscana. Lo ha sottolineato il presidente di Avis Toscana, Adelmo Agnolucci, questa mattina in occasione di un incontro col prefetto di Firenze Laura Lega. “Vorremmo far capire a tutti quanto il gesto della donazione sia a favore degli ammalati – ha detto ...